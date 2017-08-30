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16:38 (мск), источник: ТАСС

Власти Крыма выставят на продажу принадлежавшие Коломойскому АЗС

Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн рублей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение выставить на продажу пять автозаправочных станций (АЗС), которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений региона.

«Правительство Республики Крым выставит на продажу путем проведения аукциона… недвижимое имущество [пять АЗС], закрепленное на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», — говорится в сообщении. «Все это имущество принадлежало ему [Коломойскому]», — пояснила ТАСС представитель министерства. Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Средства, вырученные от продажи АЗС, власти планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков.

Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют в 2017 году продать ряд объектов недвижимости, ранее принадлежащих украинскому олигарху Коломойскому, выручив от сделок порядка 2 млрд рублей. В прошлом году было реализовано шесть объектов имущества Коломойского за 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий «Форос» — 1,2 млрд рублей. Все средства перевели Фонду защиты вкладчиков для возмещения крымчанам вкладов свыше 700 тыс. рублей в украинских банках.

По последним данным, общее количество жителей Крыма, чьи вклады в украинских банках превышали 700 тыс. рублей, составляет около 9,5 тыс. человек, для выплаты компенсаций необходимо в общей сложности порядка 5,4 млрд рублей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя, соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, при этом с полуострова ушли все украинские банки.

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