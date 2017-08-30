Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб
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«На данный момент информация, размещенная на сайте госзакупок, является лишь проектом строительства с максимальной ценой договора. Говорить о том, что парк готов потратить именно эту сумму — не совсем корректно», — заявил собеседник РБК. По его словам, проект выставлен на конкурс, одним из критериев оценки заявок участников является «цена, предлагаемая участником».
Если будут предложения, требующие меньших затрат и удовлетворяющие указанным требованиям, то победит участник, предложивший наименьшую цену.
Парк планирует увеличить численность птиц, поэтому общая площадь домика составит 39,2 кв. м, что значительно больше, чем домик для лебедей, который сейчас есть в парке. По расчетам проектировщиков, большая часть средств будет потрачена на высокотехнологичные понтоны, которые служат около 100 лет и при этом не оказывают вредного воздействия на экосистему пруда.
Согласно техническому заданию, домик будет разделен на три
«Дополнительные сложности заключаются в том, что работы будут проведены на территории памятника культурного наследия», — указал собеседник РБК. Он отметил, что по состоянию на 30 августа не было подано ни одной заявки на участие в тендере.
Парк Горького разместил тендер на постройку домика для лебедей 24 августа. На портале госзакупок он размещен со стартовой ценой лота в 4 248 537,15 руб. Заявки принимаются до 22 сентября, итоги конкурса подведут 20 октября.