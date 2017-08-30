Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент информация, размещенная на сайте госзакупок, является лишь проектом строительства с максимальной ценой договора. Говорить о том, что парк готов потратить именно эту сумму — не совсем корректно», — заявил собеседник РБК. По его словам, проект выставлен на конкурс, одним из критериев оценки заявок участников является «цена, предлагаемая участником».

Если будут предложения, требующие меньших затрат и удовлетворяющие указанным требованиям, то победит участник, предложивший наименьшую цену. Пресс-служба Парка Горького

Парк планирует увеличить численность птиц, поэтому общая площадь домика составит 39,2 кв. м, что значительно больше, чем домик для лебедей, который сейчас есть в парке. По расчетам проектировщиков, большая часть средств будет потрачена на высокотехнологичные понтоны, которые служат около 100 лет и при этом не оказывают вредного воздействия на экосистему пруда.

Кроме того, птицам нужен постоянный и тщательный уход. Вокруг домика будет сконструирован помост для доступа сотрудников парка.

Согласно техническому заданию, домик будет разделен на три отсека-загона, в нем также будет расположена антресоль для хранения сена и кормов. В двух отсеках сделают проруби для лебедей, через которые они смогут выплыть наружу. Также будут вставлены панорамные стеклянные витражи, чтобы посетители парка могли наблюдать за лебедями.

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«Дополнительные сложности заключаются в том, что работы будут проведены на территории памятника культурного наследия», — указал собеседник РБК. Он отметил, что по состоянию на 30 августа не было подано ни одной заявки на участие в тендере.

На вопрос о том, почему тендер был изменен спустя пять дней после запуска из-за «технической ошибки», собеседник РБК отметил, что «незначительно изменились требования к параметрам участия».