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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове в начале 2018 года ТК «Горизонт» введет в эксплуатацию новую торговую галерею и мультиплекс

Планируется, что новая торговая галерея и мультиплекс ТК «Горизонт» в Ростове откроются в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Стоимость проекта оценивают в 1,4 млрд рублей. Площадь комплекса составит 30 тыс. кв. м.

В здании появится мультиплекс на 13 залов, проектом которого занимаются компания Dolby Laboratories, Inc. и кинотеатр «Горизонт Синема».

Как ранее писал «Ъ-Юг», кинотеатр будет оборудован системами Dolby Atmos и станет крупнейшим в России.

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