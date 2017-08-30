В Ростове в начале 2018 года ТК «Горизонт» введет в эксплуатацию новую торговую галерею и мультиплекс
Планируется, что новая торговая галерея и мультиплекс ТК «Горизонт» в Ростове откроются в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает
Планируется, что новая торговая галерея и мультиплекс ТК «Горизонт» в Ростове откроются в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает
Стоимость проекта оценивают в 1,4 млрд рублей. Площадь комплекса составит 30 тыс. кв. м.
В здании появится мультиплекс на 13 залов, проектом которого занимаются компания Dolby Laboratories, Inc. и кинотеатр «Горизонт Синема».
Как ранее писал «Ъ-Юг», кинотеатр будет оборудован системами Dolby Atmos и станет крупнейшим в России.