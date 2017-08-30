В Крыму построят маслодавильный завод
Это поможет республике самостоятельно добывать масло, а не отправлять подсолнечники на материк.
Это поможет республике самостоятельно добывать масло, а не отправлять подсолнечники на материк.
К концу этого года в Красногвардейском районе Крыма будет построен маслодавильный завод производительностью от 100 тонн в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин в ходе практического семинара в Черноморском районе.
По словам министра, в последние два года 90% подсолнечника отправлялись на переработку на материковую Россию.
— Но сейчас ситуация меняется. Уже к осени фермерские хозяйства переработают половину своего урожая. Надеемся на то, что вскоре большую часть подсолнечника мы будем перерабатывать у себя, — обнадежил Андрей Рюмшин.
Чиновник добавил, что в 2017 году подсолнечник выращивают на 116 тысячах га крымской земли.