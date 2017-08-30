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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму построят маслодавильный завод

Это поможет республике самостоятельно добывать масло, а не отправлять подсолнечники на материк.

К концу этого года в Красногвардейском районе Крыма будет построен маслодавильный завод производительностью от 100 тонн в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин в ходе практического семинара в Черноморском районе.

По словам министра, в последние два года 90% подсолнечника отправлялись на переработку на материковую Россию.

— Но сейчас ситуация меняется. Уже к осени фермерские хозяйства переработают половину своего урожая. Надеемся на то, что вскоре большую часть подсолнечника мы будем перерабатывать у себя, — обнадежил Андрей Рюмшин.

Чиновник добавил, что в 2017 году подсолнечник выращивают на 116 тысячах га крымской земли.

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