Абсолютные рекорды: как в Санкт-Петербурге собираются втрое увеличить турпоток

Источник: РИА "Новости"

По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), Россия входит в десятку самых посещаемых туристических стран мира, страну ежегодно посещают 22−23 млн международных туристов, что ставит РФ на 7−8 место в мировой десятке. В одной только Северной столице в 2017 году число туристов составит около 7,5 млн человек, сообщил председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

Рекорды и будущее турпотока

В 2015 году, по сообщению главы Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Талеба Рифаи, северная столица установила абсолютный рекорд за всю историю отечественного туризма, приняв за год около 6,5 млн российских и зарубежных туристов, и каждый год это число увеличивается: в 2016 году Петербург посетили около 6,9 млн туристов.

Это делает туризм стратегической отраслью петербургской экономики. Городские власти не собираются останавливаться на достигнутом и, опираясь на экспертные оценки UNWTO, рассчитывают на трехкратное увеличение турпотока в будущем.

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«У нас в декабре 2016 года был председатель UNWTO Талеб Рифаи, — сообщил ТАСС Мушкарев, — проводил встречи с российскими туроператорами, знакомился с инфраструктурой. По его мнению, основанному на глубоких исследованиях UNWTO, которая собирает информацию со всего мира и по инфраструктуре и по развитию туристической отрасли, порядка 18 млн туристов — это то, что будет комфортно для Петербурга ежегодно. В три раза почти больше, чем сейчас, это то, к чему, без сомнения, надо стремиться».

Не только белые ночи

Сезонность, говорит Мушкарев, — главная проблема северного мегаполиса: большинство туристов стремятся выбирать для визита, особенно первого, период «белых ночей», тогда как в осенне-зимний период загрузка петербургских отелей падает до 40−60%, за исключением краткого периода рождественских каникул.

Один из важных факторов, которые мы должны преодолеть, — это проблема сезонности, потому что принять 18 млн туристов в высокий сезон, а он у нас не такой большой, всего 4−5 месяцев, мы не сможем. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы туристы приезжали круглый год. Это задача вполне выполнимая для нас, потому что есть примеры международных дестинаций, в которых действительно с этой проблемой очень успешно справились. Андрей Мушкарев Председатель комитета по развитию туризма города

«У нас есть традиционные места — Эрмитаж, Петергоф, но сейчас мы видим и то, что Петербург становится в том числе интересным международным и региональным центром в плане событийного туризма, люди едут в Петербург на какие-то мероприятия», — отметил Мушкарев.

У нас стало происходить много интересных, хороших событий, мы создали Единый календарь событий — развлекательных, конгрессных, спортивных, теперь людям будет действительно удобно. Это очень важно, потому что на события приезжают в большинстве своем те, кто уже был в Санкт-Петербурге, и они возвращаются сюда не только посмотреть Эрмитаж и Петергоф, и, соответственно, мы инфраструктуру туристическую нагружаем в равной степени, пытаемся распределить турпотоки между разными направлениями. Андрей Мушкарев Председатель комитета по развитию туризма города

Истинно петербургское поведение

Отправляясь в Петербург, вы можете быть уверены, что жители отнесутся к вам доброжелательно — недаром существует старый питерский анекдот о том, что два незнакомых петербуржца способны поссориться, указывая приезжему правильную дорогу к Эрмитажу. В Смольном уверены, что выступлений местных жителей против туристов, случившихся этим летом в некоторых туристических центрах Европы, в Петербурге не будет никогда.

«Что касается Барселоны и Венеции, о которых поступала такая информация, я могу предположить, что это не что иное, как политическая борьба, связанная с приходом новой партии, людям просто удобно спровоцировать некий ажиотаж и привлечь к себе внимание, сыграть на ксенофобии. Надо понимать, что экономика Барселоны и вообще экономика Испании в высокой степени зависит от туристов — у них 14% ВВП приносит туризм. В Петербурге, по нашим подсчетам, это порядка 2,5% на данный момент, по России 1,5%».

«Петербург — это не курортное направление, это огромный мегаполис, который живет своей жизнью, поэтому здесь очень важна взаимная увязка жителей и туристов, — отмечает Мушкарев.

Надо, чтобы туристы и горожане чувствовали себя комфортно друг с другом. В этом направлении нужно работать — опять же, по расширению границ сезона. У нас проводили исследования и среди российских туристов, и среди иностранных, они назвали Петербург самым дружелюбным городом не только в России, но и в мире, потому что нет никакой агрессии, все готовы помочь, демонстрируют истинно петербургское поведение, поэтому мы надеемся, что в дальнейшем петербуржцы продолжат так же себя вести по отношению к туристам.

Сигнал международному сообществу

Городские власти считают, что постоянно растущий турпоток в Санкт-Петербург — прямое следствие международного признания, в том числе присуждения престижной мировой премии за наивысшие достижения в области туризма World Travel Awards, которая считается «туристическим Оскаром». Санкт-Петербург уже дважды становился ее лауреатом и претендует на нее снова. В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards, опередив Амстердам, Барселону, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии — Рим, Флоренцию и Венецию.

После вручения городу одной из предыдущих World Travel Awards британская газета Telegraph назвала Петербург одним из 10 необходимых к посещению городов на 2017 год.

В 2016-м город стал обладателем премии в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016».

Получение двух наград дало российской Северной столице право принять у себя церемонию 2017 года. 30 сентября она впервые пройдет на территории России, и петербургские власти уверены, что город подтвердит не только свой статус туристического лидера России и Европы, но и статус России как одной из самых динамичных мировых дестинаций туризма.

«Это посыл, в том числе к нашим зарубежным партнерам, что Россия страна открытая, активно развивает туризм, и поэтому проведение здесь премии — пиар Российской Федерации и Санкт-Петербурга как туристической столицы», — говорит Андрей Мушкарев.

Церемония будет событием, которого еще не было не только в Петербурге, но и во всей России. В 2017 году Санкт-Петербург претендует на World Travel Awards в номинациях «Лучший город Европы для непродолжительных поездок 2017», «Лучшее европейское городское направление 2017» и «Лучшее европейское круизное направление 2017». Петербургский комитет по развитию туризма тоже будет выдвинут — на премию «Лучший европейский руководящий совет по туризму 2017». Заявка на Ассамблею. Андрей Мушкарев Председатель комитета по развитию туризма города

Готовясь к приему «туристического Оскара», Петербург подал заявку и на проведение в 2019 году Генеральной ассамблеи UNWTO — важнейшему событию в сфере мирового туризма. 14 сентября на XXII Генеральной Ассамблее организации в китайском Чэнду. Петербург будет соперничать с Буэнос-Айресом. «Будем надеяться, что это тоже станет толчком для развития Санкт-Петербурга», — сказал Мушкарев.

Генассамблея UNWTO не проводилась в Европе с 1989 года. Все европейские страны без исключения голосовали за заявку Санкт-Петербурга. «Мы единогласно получили поддержку Европы, поэтому перешли в следующую стадию, и теперь в финальной части, в Чэнду постараемся сделать так, чтобы привести Генассамблею в Российскую Федерацию», — сказал в заключение Андрей Мушкарев.