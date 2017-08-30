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17:48 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов надеется, что роуминг для Крыма отменят до конца года

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что роуминг в сетях мобильной связи при звонках в другие российские регионы отменят до конца года.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ситуацию, при которой жители региона, приезжая, например, в Москву, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам роуминга, то же самое касается посещающих полуостров туристов из других регионов РФ. По мнению Аксенова, некоторым операторам связи выгодно считать Крым условно «заграницей», чтобы увеличивать стоимость услуг.

«Роуминг для Крыма — это какая-то глупость. Крым — полноценный субъект Российской Федерации. Какой может быть роуминг в рамках одной страны. Надеюсь, что до конца года вопрос этот будет политически разрешен», — сказал Аксенов на встрече с молодыми журналистами на полях форума «Таврида».

На крымском полуострове работают четыре оператора связи. Ни один национальный оператор связи России не работает в Крыму из-за возможности попасть под санкции. Абоненты этих операторов пользуются в Крыму техническим роумингом, который предоставляет на полуострове компания «К-Телеком», развивающая в Крыму собственную сеть станций и вышек мобильной связи.

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