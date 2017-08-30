Аксенов надеется, что роуминг для Крыма отменят до конца года
БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что роуминг в сетях мобильной связи при звонках в другие российские регионы отменят до конца года.
БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что роуминг в сетях мобильной связи при звонках в другие российские регионы отменят до конца года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ситуацию, при которой жители региона, приезжая, например, в Москву, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам роуминга, то же самое касается посещающих полуостров туристов из других регионов РФ. По мнению Аксенова, некоторым операторам связи выгодно считать Крым условно «заграницей», чтобы увеличивать стоимость услуг.
«Роуминг для Крыма — это
На крымском полуострове работают четыре оператора связи. Ни один национальный оператор связи России не работает в Крыму