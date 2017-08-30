Аксенов надеется, что роуминг для Крыма отменят до конца года

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ситуацию, при которой жители региона, приезжая, например, в Москву, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам роуминга, то же самое касается посещающих полуостров туристов из других регионов РФ. По мнению Аксенова, некоторым операторам связи выгодно считать Крым условно «заграницей», чтобы увеличивать стоимость услуг.

«Роуминг для Крыма — это какая-то глупость. Крым — полноценный субъект Российской Федерации. Какой может быть роуминг в рамках одной страны. Надеюсь, что до конца года вопрос этот будет политически разрешен», — сказал Аксенов на встрече с молодыми журналистами на полях форума «Таврида».