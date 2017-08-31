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09:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Дыра в нижегородском облбюджете составляет 2 млрд рублей

В региональном Минфине склонны считать возникший дефицит бюджета техническим.

Источник: РИА "Новости"

Дефицит консолидированного бюджета Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года составил 2 млрд рублей. Об этом 30 августа на заседании областного правительства заявила глава регионального Минфина Ольга Сулима. По ее словам, доходы консолидированного бюджета составили 82 млрд рублей, расходы — 84 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 68,3 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — в объеме 56,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы областного бюджета выросли на 7 млрд рублей (11,5%).

Расходы областного бюджета составили 70,1 млрд рублей, из которых 47,1 млрд рублей (67%) направлено на социальную сферу. Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4 млрд рублей (6,7%).

Глава Минфина склонна считать возникший дефицит областного бюджета техническим.

Дефицит областного бюджета — технический. Если не учитывать расходы за счет остатков с прошлого года, а это 3,7 млрд рублей, то бюджет 2017 года за первое полугодие у нас исполнен с профицитом 1,9 млрд рублей.
Ольга Сулима

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным.

Тогда часть депутатов областного Заксобрания заявляли, что профицитный бюджет является техническим и нужен только для того, чтобы позволить региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство намерено заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.

Уже в марте 2017 года бюджет Нижегородской области перестал быть профицитным. После внесения изменений, одобренных областным Заксобранием 30 марта 2017 года, дефицит бюджета сразу перевалил за 2 млрд рублей.

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