Реальные доходы жителей Башкирии в июле сократились почти на 3%
Реальные располагаемые доходы жителей республики в июле сократились на 2,9%, сообщает Башкортостанстат.
Реальные располагаемые доходы жителей республики в июле сократились на 2,9%, сообщает Башкортостанстат.
Среднедушевой доход на одного жителя региона в месяц составил 27379 рублей 90 копеек.
По итогам первого полугодия 2017 года доходы жителей Башкирии сократились на 0,9%. Сильнее всего доходы сокращались в марте, упав на 10% по сравнению с мартом 2016 года.