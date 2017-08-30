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21:40 (мск), источник: PROUFU.ru

Реальные доходы жителей Башкирии в июле сократились почти на 3%

Реальные располагаемые доходы жителей республики в июле сократились на 2,9%, сообщает Башкортостанстат.

Среднедушевой доход на одного жителя региона в месяц составил 27379 рублей 90 копеек.

По итогам первого полугодия 2017 года доходы жителей Башкирии сократились на 0,9%. Сильнее всего доходы сокращались в марте, упав на 10% по сравнению с мартом 2016 года.

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