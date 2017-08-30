Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогоды

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские регионы, больше всего пострадавшие от неблагоприятных погодных условий в этом сезоне, предоставили в Минсельхоз РФ данные об ущербе по прямым затратам на общую сумму 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«По документам, представленным органами управления АПК [агропромышленного комплекса] регионов, от чрезвычайных ситуаций пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам — 2 млрд руб.», — сообщили в Минсельхозе.

Министерство ведет экспертную оценку предоставленных данных. По состоянию на 29 августа проведена оценка по четырем регионам — это Республика Мордовия, Тюменская, Челябинская и Курская области. Пострадавшими признано 90 хозяйств, при этом площадь гибели сельхозкультур составила 45,9 тыс. га (0,6% от всей посевной по России), а ущерб по прямым затратам — 434 млн руб.

Оценка ущерба в других регионах продолжатся, при этом всего документы подали 12 регионов: Забайкальский край, Республика Крым, Башкортостан, Тыва, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тюменская, Челябинская, Курская, Костромская и Архангельская области.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за непогоды — засуха, наводнение, переувлажнение — вводился в 2017 году в 16 регионах, отметили в Минсельхозе.

Перспективный урожай

Минсельхоз, согласно консервативному прогнозу, ожидает в 2017 году урожай зерна в объеме 110 млн тонн против рекордных 120,67 млн тонн годом ранее.

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Однако эксперты предполагают, что урожай в этом году вновь будет рекордным. Например, профильное аналитическое агентство «Прозерно» прогнозирует сбор на уровне более 130 млн тонн, а Российский зерновой союз — 127−129 млн тонн.

Ряд регионов РФ также объявили, что ожидают рекордного сбора, несмотря на неблагоприятные погодные условия летом — где-то это были холод и дожди, где-то — жара и засуха. По данным министерства на 29 августа, сейчас сбор зерна по объемам идет с небольшим опережением прошлогодних результатов на ту же дату.

В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.