Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогоды
Площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га.
Площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские регионы, больше всего пострадавшие от неблагоприятных погодных условий в этом сезоне, предоставили в Минсельхоз РФ данные об ущербе по прямым затратам на общую сумму 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«По документам, представленным органами управления АПК [агропромышленного комплекса] регионов, от чрезвычайных ситуаций пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам — 2 млрд руб.», — сообщили в Минсельхозе.
Министерство ведет экспертную оценку предоставленных данных. По состоянию на 29 августа проведена оценка по четырем регионам — это Республика Мордовия, Тюменская, Челябинская и Курская области. Пострадавшими признано 90 хозяйств, при этом площадь гибели сельхозкультур составила 45,9 тыс. га (0,6% от всей посевной по России), а ущерб по прямым затратам — 434 млн руб.
Оценка ущерба в других регионах продолжатся, при этом всего документы подали 12 регионов: Забайкальский край, Республика Крым, Башкортостан, Тыва, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тюменская, Челябинская, Курская, Костромская и Архангельская области.
Перспективный урожай
Минсельхоз, согласно консервативному прогнозу, ожидает в 2017 году урожай зерна в объеме 110 млн тонн против рекордных 120,67 млн тонн годом ранее.
Однако эксперты предполагают, что урожай в этом году вновь будет рекордным. Например, профильное аналитическое агентство «Прозерно» прогнозирует сбор на уровне более 130 млн тонн, а Российский зерновой союз — 127−129 млн тонн.
Ряд регионов РФ также объявили, что ожидают рекордного сбора, несмотря на неблагоприятные погодные условия летом —
В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.
При этом в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна, а предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. Однако в советское время урожай с территории современной России был и больше, что достигалось за счет огромных посевных площадей. Так, в 1978 году было собрано 127,8 млн тонн зерна.