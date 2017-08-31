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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Сколько будет стоить доллар к концу года

Казахстанцам не стоит надеяться на дешевый доллар. По прогнозам отдельных экспертов, к концу года «американец» подорожает до 360 тенге. Об этом говорится в сюжете телеканал КТК.

ЦБ: $ 58.7306   +0.20 € 70.2007   -0.23 ММВБ: $ 58.5650   -0.27 € 69.6000   -0.83
Источник: Tengrinews

«Курс евро в понедельник показывал максимальные значения за последние два года. Превысил уровень 1,20. Связано это было и с симпозиумом в Джексон-Хоуле, где, собственно, американская сторона промолчала, и с обострением геополитической ситуации на Корейском полуострове. Северная Корея запустила ракету, это вызвало шквал продаж различных валют и уход в японскую иену, уход в единую европейскую валюту», — заявил главный аналитик TeleTrade Олег Богданов.

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Эксперты объяснили, почему тенге не дорожал, когда доллар слабел по отношению к евро. По их словам, стоимость нацвалюты Казахстана зависит и от цен на нефть. Их незначительное колебание не дало тенге повода укрепиться.

«На любом валютном рынке всегда формируется курс к одной валюте. Обычно это курс национальной валюты к доллару. А уже все остальные курсы пересчитываются из того, как те валюты торгуются к доллару на внешних рынках. Евро к доллару растет, а тенге к доллару стоит практически на месте. Ну и, соответственно, мы видим, что евро укрепляется относительно тенге. По-другому быть оно не может, иначе бы оно создавало почву для валютного арбитража, когда можно было бы менять одну валюту на другую через третью и получать на этом прибыль», — говорит аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Получить прибыль можно, вовремя покупая валюту и вовремя ее продавая. Согласно прогнозам финансовых экспертов, передает телеканал, как раз сейчас самое время обменять тенге на доллары.

«Если говорить о динамике тенге, то здесь нужно учитывать, что доллар в четвертом квартале может очень сильно прибавить к основным валютам. Связано это будет и с сезонным фактором, и с продолжением цикла повышения процентной ставки в США. Поэтому от текущих уровней в районе 330−335 за один американский доллар следует ждать ослабление тенге в районе 5−10 процентов, то есть 350−360. Такой курс вполне может быть к концу четвертого квартала», — считает аналитик Олег Богданов.

Впрочем, никто не может гарантировать воплощения в жизнь озвученного выше сценария.

«Рублю ведь тоже предрекали неизбежное падение после ужесточения антироссийских санкций. А деньги северного соседа наперекор всем предсказаниям поднялись в Казахстане до невиданных за 17 лет высот», — отмечает телеканал.

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