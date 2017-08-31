Крым может получить дополнительные средства по программе развития

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник, дополнительные 56 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов.
Кроме этого, в программу будет впервые включена реконструкция железнодорожного пути Керчь Южная-Аршинцево.
ФЦП по поддержке Крыма и Севастополя с каждым годом увеличивалась. В 2016 году она достигла 769 млрд рублей. Сейчас в Минэкономразвития подготовлен документ об увеличении программы до 825 млрд рублей.
— Параметры финансирования мероприятий программы в 2018—2020 годах откорректированы с учетом хода их реализации в 2016—2017 годах, — сказано в пояснительной записке к проекту.
Проект постановления был внесен в кабмин 26 августа.
Между тем, эксперты отметили, что Крым в настоящее время уже находится на обычном уровне для российского региона и сам снабжает себя всем необходимым.