Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
13Умерла Вера Глаголева
03:06 (мск), источник: Известия

Крым может получить дополнительные средства по программе развития

Минэкономразвития России предложило расширить федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя на 56 млрд рублей до 825 млрд рублей, свидетельствует проект постановления правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник, дополнительные 56 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов.

Читайте также
Путин утвердил введение курортного сбора в четырех регионах России

Кроме этого, в программу будет впервые включена реконструкция железнодорожного пути Керчь Южная-Аршинцево.

ФЦП по поддержке Крыма и Севастополя с каждым годом увеличивалась. В 2016 году она достигла 769 млрд рублей. Сейчас в Минэкономразвития подготовлен документ об увеличении программы до 825 млрд рублей.

— Параметры финансирования мероприятий программы в 2018—2020 годах откорректированы с учетом хода их реализации в 2016—2017 годах, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Проект постановления был внесен в кабмин 26 августа.

Между тем, эксперты отметили, что Крым в настоящее время уже находится на обычном уровне для российского региона и сам снабжает себя всем необходимым.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фермерским продуктам упростят путь в магазины
Заводы ждут рабочих
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки российской журналистки
Пентагон сообщил об 11 тысячах американских солдат в Афганистане
Названо предполагаемое число жертв конфликта в Сирии
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Российские аграрии оценили убытки из-за непогоды в 2 млрд рублей
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь