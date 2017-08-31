Дорогу из «Родников» до Красного проспекта сдадут к октябрю 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Всего два пути — и оба забиты пробками. В микрорайон Родники — в час пик — водители прорываются через улицу Богдана Хмельницкого, или Мочищенское шоссе. В интернете — десятки роликов. Заторы на километры.

Альтернативный маршрут от Красного проспекта начали строить три года назад. Работы закончили на Лебедевского. На пути встала река. Чтобы продолжить путь к спальному микрорайону подрядчик искал подходящие инженерные решения.

Вадим Тимошенко, исполнительный директор компании-подрядчика: «Здесь участок идет по заболоченной местности, поэтому была предусмотрена замена грунта, замена торфа, замена его на песок».

Екатерина Гагарина, корреспондент: «Прежде чем строить дорогу для людей — предстояло построить дорогу для реки. У Ельцовки в этом месте не было сформированного русла. Текли несколько ручьев, которые размывали почву — в том числе рядом с опорой ЛЭП. А вот так выглядит русло и укрепленный берег сегодня».

На выездном совещании мэр Новосибирска назвал дату завершения стройки.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Закончен должен быть до улицы Фадеева этот участок в октябре следующего года по плану. Работы ведутся интенсивно, здесь очень большой объем проделан. На самом деле — стратегическое направление, поскольку ставит своей целью увеличить транспортную доступность новосибирцев, проживающих на 4-м, 5-м Микрорайоне. Доступность их к центру.