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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дорогу из «Родников» до Красного проспекта сдадут к октябрю 2018 года

В Новосибирске возобновили строительство магистрали, которая должна соединить Красный проспект с отдаленным микрорайоном Родники. Главный городской приоритет сегодня — развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Когда откроют трассу для движения?

Источник: РИА "Новости"

Всего два пути — и оба забиты пробками. В микрорайон Родники — в час пик — водители прорываются через улицу Богдана Хмельницкого, или Мочищенское шоссе. В интернете — десятки роликов. Заторы на километры.

Альтернативный маршрут от Красного проспекта начали строить три года назад. Работы закончили на Лебедевского. На пути встала река. Чтобы продолжить путь к спальному микрорайону подрядчик искал подходящие инженерные решения.

Вадим Тимошенко, исполнительный директор компании-подрядчика: «Здесь участок идет по заболоченной местности, поэтому была предусмотрена замена грунта, замена торфа, замена его на песок».

Екатерина Гагарина, корреспондент: «Прежде чем строить дорогу для людей — предстояло построить дорогу для реки. У Ельцовки в этом месте не было сформированного русла. Текли несколько ручьев, которые размывали почву — в том числе рядом с опорой ЛЭП. А вот так выглядит русло и укрепленный берег сегодня».

На выездном совещании мэр Новосибирска назвал дату завершения стройки.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Закончен должен быть до улицы Фадеева этот участок в октябре следующего года по плану. Работы ведутся интенсивно, здесь очень большой объем проделан. На самом деле — стратегическое направление, поскольку ставит своей целью увеличить транспортную доступность новосибирцев, проживающих на 4-м, 5-м Микрорайоне. Доступность их к центру.

В этом году особое внимание мэрии — тротуарам. Муниципальную программу по обустройству пешеходных зон приняли на два года. Анатолий Локоть проверил качество — на одном из первых участков ремонта — в Заельцовском парке. Раньше отдыхающие шли по проезжей части. Новые тротуары установят на 39-ти улицах. Среди них — Тайгинская, Крылова, Кошурникова, проспект Строителей в Академгородке.

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