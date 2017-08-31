Суд счел реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов

Источник: РИА "Новости"

«Само проведение реорганизации в течение января—мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — приводит ТАСС выдержку из определения суда.

Напомним, «Роснефть» подала в суд на «Систему», обвинив АФК, владевшую «Башнефтью» до 2014 года, в нанесении ущерба на сумму 170,6 млрд руб. при реорганизации компании. 26 июня по требованию «Роснефти» приставы арестовали акции МТС, «Медси» и БЭСК, принадлежащие АФК «Система» и ее дочерней «Система-инвест».

В начале августа сообщалось, что АФК «Система» была готова к мирному урегулированию спора, если независимый эксперт признает негативные последствия от реорганизации «Башнефти».