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06:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские офисы банка «Открытие» работают в обычном режиме

Сокращения штата в офисе не планируется.

Источник: РИА "Новости"

Операционные офисы банка «Открытие» и банкоматы кредитной организации в Красноярском крае продолжают работу в штатном режиме, несмотря на действия, производимые Банком России. Осуществляется как прием, так и выдача денежных средств, безналичные платежи.

«Обслуживание юридических и физических лиц идет в обычном режиме. Никакой паники или ажиотажа среди наших клиентов нет», — рассказала корреспонденту Sibnovosti.ru сотрудник одного из отделений банка в Красноярске, добавив, что сокращения штата в офисе не планируется, новых инструкций для сотрудников пока не поступало.

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ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»

Напомним, во вторник ЦБ объявил, что принял решение о санации банка «ФК Открытие». Регулятор заверил, что банк продолжит работу в обычном режиме, инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, а меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».

Говоря о причинах, побудивших регулятор прибегнуть к санации «Открытия», представители ЦБ указали на покупку банком «Росгосстраха» и «не совсем удачную санацию» банка «Траст». В результате без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может, объяснил зампред Банка России Василий Поздышев.

Инфраструктура банка «ФК Открытие» включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений по всей России. В Красноярске работают три филиала финансовой организации — на проспекте Мира, улицах Взлетная и Бограда.

Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.

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