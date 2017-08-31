Еще один долгострой в Приморье введут в эксплуатацию
Получено разрешение на строительство первой очереди жилого дома по адресу ул. Славянская, 17 во Владивостоке.
Получено разрешение на строительство первой очереди жилого дома по адресу ул. Славянская, 17 во Владивостоке.
Объект, строившийся с привлечением средств дольщиков, входит в перечень так называемых «долгостроев». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как отметили в Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, на основании документа застройщик сможет начать процедуру ввода объекта в эксплуатацию.
«Следующим этапом станет предъявление завершенного строительством объекта на предмет его соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов и иной нормативной документации в области градостроительной деятельности», — сообщил начальник ведомства Михаил Заиченко.
Возведение этого дома началось в 2007 году. В 2008 году инспекция стройнадзора выявила, что работы ведутся по поддельным
«Долгое время застройщик не принимал
Кроме того, одним из участников долевого строительства, инициировано банкротство компании, решением Арбитражного суда Приморского края в 2013 году ООО ПСК «Восток-Строй» признано банкротом.
Чтобы защитить интересы участников долевого строительства объект был взят на особый контроль. Организовано взаимодействие строителей,
В результате была оформлена