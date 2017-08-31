Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
09:57 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один долгострой в Приморье введут в эксплуатацию

Получено разрешение на строительство первой очереди жилого дома по адресу ул. Славянская, 17 во Владивостоке.

Объект, строившийся с привлечением средств дольщиков, входит в перечень так называемых «долгостроев». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, на основании документа застройщик сможет начать процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

«Следующим этапом станет предъявление завершенного строительством объекта на предмет его соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов и иной нормативной документации в области градостроительной деятельности», — сообщил начальник ведомства Михаил Заиченко.

Возведение этого дома началось в 2007 году. В 2008 году инспекция стройнадзора выявила, что работы ведутся по поддельным исходно-разрешительным документам и у застройщика было отозвано разрешение на строительство.

«Долгое время застройщик не принимал каких-либо мер по приведению исходно-разрешительной документации в соответствие с требованиями законодательства. Ситуация осложнилась двойными продажами нескольких квартир, что было квалифицировано правоохранительными органами как мошенничество, по данным фактам возбуждено уголовное дело», — отметил Михаил Заиченко.

Кроме того, одним из участников долевого строительства, инициировано банкротство компании, решением Арбитражного суда Приморского края в 2013 году ООО ПСК «Восток-Строй» признано банкротом.

Чтобы защитить интересы участников долевого строительства объект был взят на особый контроль. Организовано взаимодействие строителей, компаний-сетедержателей, а также участвующих в процессе организаций, ведомств и органов местного самоуправления.

В результате была оформлена исходно-разрешительная и проектная документация, проведена экспертиза проекта, дом подключён к общегородским инженерным сетям по постоянной схеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь