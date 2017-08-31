Еще один долгострой в Приморье введут в эксплуатацию

Объект, строившийся с привлечением средств дольщиков, входит в перечень так называемых «долгостроев». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, на основании документа застройщик сможет начать процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

«Следующим этапом станет предъявление завершенного строительством объекта на предмет его соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов и иной нормативной документации в области градостроительной деятельности», — сообщил начальник ведомства Михаил Заиченко.

Возведение этого дома началось в 2007 году. В 2008 году инспекция стройнадзора выявила, что работы ведутся по поддельным исходно-разрешительным документам и у застройщика было отозвано разрешение на строительство.

«Долгое время застройщик не принимал каких-либо мер по приведению исходно-разрешительной документации в соответствие с требованиями законодательства. Ситуация осложнилась двойными продажами нескольких квартир, что было квалифицировано правоохранительными органами как мошенничество, по данным фактам возбуждено уголовное дело», — отметил Михаил Заиченко.

Кроме того, одним из участников долевого строительства, инициировано банкротство компании, решением Арбитражного суда Приморского края в 2013 году ООО ПСК «Восток-Строй» признано банкротом.

Чтобы защитить интересы участников долевого строительства объект был взят на особый контроль. Организовано взаимодействие строителей, компаний-сетедержателей, а также участвующих в процессе организаций, ведомств и органов местного самоуправления.