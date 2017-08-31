К 1 сентября в Омске восстановили дороги к школам
Ученики отправятся за знаниями по свежезаасфальтированным тротуарам.
Ученики отправятся за знаниями по свежезаасфальтированным тротуарам.
К последнему дню лета в Омске заасфальтировали 51 дорогу, которая ведёт к школам и детским садам. Общая площадь отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,4 тысячи квадратных метров.
Как сообщает администрация Омска, Управление дорожного хозяйства и благоустройства проводило эту работу специально к 1 сентября с учётом пожеланий местных жителей.