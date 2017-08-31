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07:02 (мск), источник: Om1.ru

К 1 сентября в Омске восстановили дороги к школам

Ученики отправятся за знаниями по свежезаасфальтированным тротуарам.

К последнему дню лета в Омске заасфальтировали 51 дорогу, которая ведёт к школам и детским садам. Общая площадь отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,4 тысячи квадратных метров.

Как сообщает администрация Омска, Управление дорожного хозяйства и благоустройства проводило эту работу специально к 1 сентября с учётом пожеланий местных жителей.

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