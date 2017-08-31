Уборка картофеля началась в Иркутской области

В нынешнем году стоит задача собрать 620 тыс. тонн картофеля (на 2% больше, чем в прошлом году). Иркутская область традиционно не только кормит сама себя картофелем, но и продаёт в другие регионы.

Ожидается, что население Иркутской области на своих огородах начнёт массовую копку картошки во вторые выходные сентября, если позволит погода. Цены на этот стратегический для Сибири продукт уже снижаются, сейчас на центральном рынке Иркутска можно купить килограмм уже за 20−25 рублей, в разгар сезона оптовая цена, как ожидается, снизится до 9−12 рублей за килограмм.