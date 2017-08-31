Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
09:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уборка картофеля началась в Иркутской области

По оперативным данным регионального министерство сельского хозяйства на 30 августа 2017 года, уже убрано 4% урожая, с 183 га собрана 3341 тонна картофеля. Урожайность довольно высокая и составляет 182,5 ц\га.

В нынешнем году стоит задача собрать 620 тыс. тонн картофеля (на 2% больше, чем в прошлом году). Иркутская область традиционно не только кормит сама себя картофелем, но и продаёт в другие регионы.

Ожидается, что население Иркутской области на своих огородах начнёт массовую копку картошки во вторые выходные сентября, если позволит погода. Цены на этот стратегический для Сибири продукт уже снижаются, сейчас на центральном рынке Иркутска можно купить килограмм уже за 20−25 рублей, в разгар сезона оптовая цена, как ожидается, снизится до 9−12 рублей за килограмм.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь