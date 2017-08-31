Эксперты рассказали, какие виды бизнеса «растут» в Приморье
Последние статистические данные за 2017 год.
Последние статистические данные за 2017 год.
Индекс потребительских цен в июле 2017 года составил 101% по отношению к показателю на конец прошлого года (или 103% — по отношению к июлю 2016 года), сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.
Розничная торговля в Приморье достигла в июле текущего года оборота в 32,5 миллиарда рублей (105,3% от уровня июля 2016 года) — что выше среднемесячного показателя в 2017 году (30,4 миллиарда).
Оборот общепита составил почти 1,47 миллиарда — рост к показателю годовой давности 6%. В общем, за
Объем платных услуг, оказанных организациями края населению региона, составил 11,248 миллиарда рублей (падение: 98,9% от уровня июля 2016 года). Но в целом, за первые семь месяцев текущего года объем сферы услуг гражданам показал рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и достиг чуть более 82,9 миллиардов рублей.