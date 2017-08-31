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09:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дополнительные территории под «дальневосточный гектар» откроют в Хабаровском крае

Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон.

Хабаровск, 31 августа, AmurMedia.

В Хабаровском крае увеличат площадь земель, разрешенных к выдаче в рамках проекта «дальневосточный гектар». Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон, которые были приняты 29 июля — территории зон «нельзя», которые ранее были не разрешены к выдаче, сокращаются на 57%, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

«Это самые важные новации закона. Люди смогут выбирать землю на гораздо большей территории. Площадь зон “нельзя” сократится на 57 процентов. Отказывать людям будут намного меньше, не будет междоусобных войн из-за проезда к участкам. То есть, мы постепенно отработаем тот алгоритм предоставления земли, который удобен людям»
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вице-премьер — полпред Президента России в ДФО

«На сегодняшний день на территории Хабаровского края открыты для предоставления гражданам 32 млн гектаров в рамках действия федеральной программы. Благодаря изменениям в законе, теперь землю можно предоставлять в некоторых зонах охотугодий, защитных лесов и над территориями недр. В связи с этим мы рассчитываем, что дополнительно в регионе откроется около 8 млн гектаров», — рассказала и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Ирина Серова.

Стоит отметить, что всего с начала правоприменительной практики закона о «дальневосточном гектаре» было внесено 87 поправок. Как отмечал ранее глава Минвостокразвитяи России, закон о «дальневосточном гектаре» — беспрецедентный и требует постоянного усовершенствования.

«Как и все новаторские законы, закон требует “отшлифовки” и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, которым нужно дополнительное законодательное урегулирование. И это совершенно нормальный процесс, над которым мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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