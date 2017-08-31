Дополнительные территории под «дальневосточный гектар» откроют в Хабаровском крае
Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон.
Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон.
Хабаровск, 31 августа, AmurMedia.
В Хабаровском крае увеличат площадь земель, разрешенных к выдаче в рамках проекта «дальневосточный гектар». Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон, которые были приняты 29 июля — территории зон «нельзя», которые ранее были не разрешены к выдаче, сокращаются на 57%, сообщили ИА AmurMedia в
«Это самые важные новации закона. Люди смогут выбирать землю на гораздо большей территории. Площадь зон “нельзя” сократится на 57 процентов. Отказывать людям будут намного меньше, не будет междоусобных войн из-за проезда к участкам. То есть, мы постепенно отработаем тот алгоритм предоставления земли, который удобен людям»
«На сегодняшний день на территории Хабаровского края открыты для предоставления гражданам 32 млн гектаров в рамках действия федеральной программы. Благодаря изменениям в законе, теперь землю можно предоставлять в некоторых зонах охотугодий, защитных лесов и над территориями недр. В связи с этим мы рассчитываем, что дополнительно в регионе откроется около 8 млн гектаров», — рассказала и.о. министра инвестиционной и
Стоит отметить, что всего с начала правоприменительной практики закона о «дальневосточном гектаре» было внесено 87 поправок. Как отмечал ранее глава Минвостокразвитяи России, закон о «дальневосточном гектаре» — беспрецедентный и требует постоянного усовершенствования.
«Как и все новаторские законы, закон требует “отшлифовки” и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, которым нужно дополнительное законодательное урегулирование. И это совершенно нормальный процесс, над которым мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.