Жилищную корпорацию из Казани признали банкротом: дело дольщиков

Решением суда компания, чей директор находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве, от которого пострадали свыше 3,2 тыс. дольщиков, была признана несостоятельной. В отношении ЗАО открыто конкурсное производство на шесть месяцев — до 28 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим утверждён член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Айрат Харисов.

Решение исполняется немедленно, но может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, внешнее управление Арбитражный суд Татарстана ввёл 10 апреля 2017 года сроком на 18 месяцев — до 18 октября 2018 года. Но летом 2017 года было решено не дожидаться этой даты и перейти на следующую ступень банкротства — конкурсное производство. Соответствующее предложение управляющего было поддержано на собрании кредиторов.

Напомним, среди основных кредиторов компании — ООО «ФОН» с требованием более 462,88 млн рублей, ООО «ФОН-Ривьера», требующее свыше 1,075 млрд рублей и ПАО Банк ФК «Открытие» — 208,75 млн рублей.

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Примечательно, по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «ФОН» является Анатолий Ливада. Он же и учредитель компании-должника — ЗАО «ФОН».

ООО «ФОН-Ривьера» создано 22 марта 2005 года. Его единственным учредителем является Диана Ахметзянова. ООО «ФОН-Ривьера» было признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор строительного холдинга «ФОН» Ливада следственными органами подозревается в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых представители ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 ноября Ливада помещён в СИЗО, а следствие по делу продолжается. 25 августа Верховный суд Татарстана отказался изменить меру пресечения и оставил в силе решение районного суда.

По информации с сайта группы компаний «ФОН», в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах.