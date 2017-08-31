В Башкирии могут запретить продажу «фанфуриков»

Проект закона, дающий регионам самостоятельно регулировать продажу спиртосодержащей продукции, получил одобрение на федеральном уровне — а вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Это касается, в основном, различных лосьонов и «стеклоомываек», которые маргинального типа граждане не гнушаются употреблять внутрь.

— Законопроектом предлагается дополнительно наделить региональную власть правом по установлению ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции — вплоть до полного запрета такой торговли, — отметил председатель Государственного собрания РБ Константин Толкачев. — Надеюсь, что депутаты Госдумы также поддержат нашу инициативу, и до конца года она обретет статус закона.