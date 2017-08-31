В Башкирии могут запретить продажу «фанфуриков»
Правительство России поддержало инициативу Курултая РБ.
Правительство России поддержало инициативу Курултая РБ.
Проект закона, дающий регионам самостоятельно регулировать продажу спиртосодержащей продукции, получил одобрение на федеральном уровне — а вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Это касается, в основном, различных лосьонов и «стеклоомываек», которые маргинального типа граждане не гнушаются употреблять внутрь.
— Законопроектом предлагается дополнительно наделить региональную власть правом по установлению ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции — вплоть до полного запрета такой торговли, — отметил председатель Государственного собрания РБ Константин Толкачев. — Надеюсь, что депутаты Госдумы также поддержат нашу инициативу, и до конца года она обретет статус закона.
К слову, в России ежегодно фиксируется 49−55 тысяч случаев отравления суррогатами алкоголя, треть из них — с летальным исходом.