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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии могут запретить продажу «фанфуриков»

Правительство России поддержало инициативу Курултая РБ.

Проект закона, дающий регионам самостоятельно регулировать продажу спиртосодержащей продукции, получил одобрение на федеральном уровне — а вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Это касается, в основном, различных лосьонов и «стеклоомываек», которые маргинального типа граждане не гнушаются употреблять внутрь.

— Законопроектом предлагается дополнительно наделить региональную власть правом по установлению ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции — вплоть до полного запрета такой торговли, — отметил председатель Государственного собрания РБ Константин Толкачев. — Надеюсь, что депутаты Госдумы также поддержат нашу инициативу, и до конца года она обретет статус закона.

К слову, в России ежегодно фиксируется 49−55 тысяч случаев отравления суррогатами алкоголя, треть из них — с летальным исходом.

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