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08:29 (мск), источник: NewsKo

31 августа будет временно ограничено движение транспорта на ул. Калинина в Перми

31 августа с 10.00 до 18.30 на ул. Калинина будет перекрыто движение личного и общественного транспорта.

В связи с чем автобусные маршруты № 8, № 60, № 65, № 80 будут следовать от улицы Сысольская по улицам Маршала Рыбалко и Адмирала Ушакова в оба направления. Посадка и высадка пассажиров при движении по этому участку будет происходить на остановочных пунктах «Улица Волгодонская», «Улица Капитанская» и «Сбербанк».

Как сообщает администрация Перми, ограничение связано с работами ООО «ПСК» по укладке асфальта и благоустройству территории.

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