31 августа будет временно ограничено движение транспорта на ул. Калинина в Перми

В связи с чем автобусные маршруты № 8, № 60, № 65, № 80 будут следовать от улицы Сысольская по улицам Маршала Рыбалко и Адмирала Ушакова в оба направления. Посадка и высадка пассажиров при движении по этому участку будет происходить на остановочных пунктах «Улица Волгодонская», «Улица Капитанская» и «Сбербанк».