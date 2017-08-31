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10:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

На ликвидацию «белого моря» в Волгограде потребуется шесть млрд рублей

На очистку шламонакопителя «Химпрома» в Кировском районе Волгограда будет потрачено около шести миллиардов рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», до 1 ноября специалисты разработают программу комплексного развития площадки химического производства. В качестве одной из ее задач выступает ликвидация шламонакопителя, который называют еще «белое море». Это отстойник, в котором хранятся тысячи тонн опасных отходов. Зона их содержания находится всего в 200 метрах от берега Волги.

«Как пояснил сегодня руководитель департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, в рамках госпрограммы уже разработана и прошла госэкпертизу документация по ликвидации накопленного предприятием экологического ущерба, в том числе шламонакопителя “белое море” — такая работа в России была проведена впервые. Предложения по финансированию направлены в Минфин РФ», — отметили в областной администрации.

Добавим, что властям удалось найти потенциальных инвесторов, которые реанимируют производственную площадку предприятия.

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