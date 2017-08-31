На ликвидацию «белого моря» в Волгограде потребуется шесть млрд рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», до 1 ноября специалисты разработают программу комплексного развития площадки химического производства. В качестве одной из ее задач выступает ликвидация шламонакопителя, который называют еще «белое море». Это отстойник, в котором хранятся тысячи тонн опасных отходов. Зона их содержания находится всего в 200 метрах от берега Волги.