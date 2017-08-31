Минэнерго РФ взяло на контроль ситуацию с долгами «Челябэнергосбыт» перед «МРСК Урала»: сумма задолженности составляет 3 миллиарда рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «МРСК Урала», мероприятие было посвящено вопросам подготовки субъектов электроэнергетики УрФО к прохождению осенне-зимнего периода 2017−2018 годов. Помимо общей оценки готовности электросетевого комплекса округа к предстоящему зимнему максимуму нагрузок, в ходе заседания были затронуты другие проблемные вопросы. В частности, участниками было отмечено, что при подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду, негативным фактором является большой объем дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии со стороны гарантирующих поставщиков.

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак акцентировал внимание участников совещания на том, что неплатежи в адрес сетевых компаний оказывают негативное влияние на ход реализации производственных планов государственных сетевых компаний, так как иных источников, кроме тарифных, у энергетиков нет.

«Эффективность работы электро- и теплоснабжающих организаций во многом зависит от их финансового состояния. Поэтому вопрос соблюдения платежной дисциплины в преддверии отопительного сезона является одним из ключевых», — подчеркнул он.

Необходимость урегулирования вопроса по погашению просроченной задолженности в Челябинской области, где объем задолженности со стороны гарантирующего поставщика региона — «Челябэнергосбыт» перед уральским дочерним обществом «Россетей» на сегодня исчисляется 3 млрд руб., было предложено отразить в протокольном решении правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Если оперировать цифрами, то сегодня объем дебиторской задолженности «Челябэнергосбыт» перед «МРСК Урала» сопоставим с четырьмя годовыми ремонтными программами филиала «МРСК Урала» — «Челябэнерго». Порядка 2,3 млрд рублей из общей суммы задолженности — просроченная дебиторская задолженность. Общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед «МРСК Урала» со стороны «Челябэнергосбыт» с начала этого года выросла на 1 млрд руб. Несмотря на предусмотренные законом повышенные штрафные санкции «Челябэнергосбыт» в настоящее время продолжает нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Как подчеркнули представители «МРСК Урала», подобная практика поведения должника может привести к серьезным последствиям для Челябинской области. Накопление задолженности происходит в период подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, когда требуются значительные финансовые средства для своевременного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.

Что касается Свердловской области, то крупнейшими должниками остаются АО «Роскоммунэнерго» (входит в АО «Межрегионсоюзэнерго», прим.) и ООО «Новоуральская сбытовая компания». где объем задолженности со стороны гарантирующего поставщика региона — «Челябэнергосбыт» перед уральским дочерним обществом «Россетей» на сегодня исчисляется 3 млрд руб., что составляет девять периодов неплатежей и превышает годовую ремонтную программу филиала «МРСК Урала"-«Свердловэнерго». Гарантирующий поставщик ведет деятельность на территории Нижнего Тагила и Невьянска.

ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» имеет задолженность перед «МРСК Урала» в размере 0, где объем задолженности со стороны гарантирующего поставщика региона — «Челябэнергосбыт» перед уральским дочерним обществом «Россетей» на сегодня исчисляется 3 млрд руб., что составляет 13 периодов неплатежей.

«Эффективность работы электро- и теплоснабжающих организаций во многом зависит от их финансового состояния. Поэтому вопрос соблюдения платежной дисциплины в преддверии отопительного сезона является одним из ключевых», — подчеркнул Евгений Грабчак.