В Красноярске будут взращивать кадры для японской компании
В рамках выездного совещания глава города Эдхам Акбулатов посетил производственную базу филиала компании «Сумитек Интернейшнл» (Япония).
В рамках выездного совещания глава города Эдхам Акбулатов посетил производственную базу филиала компании «Сумитек Интернейшнл» (Япония).
Предприятие поставляет технику для открытых карьерных работ и
Как отметили в
Так, на производственной базе сибирского филиала японской компании «Сумитек Интернейшнл» работают более 200 человек.
«Традиционными партнёрами нашей компании являются предприятия, занятые в строительстве, в нефтегазовой и дорожной сферах, а также предприятия угольной, золоторудной промышленности. В этом плане Красноярск с его потенциалом и работой на территории края ведущих российских добывающих компаний является для нас одним из стратегических регионов», — отметил генеральный директор ООО «Сумитек Интернейшнл», господин Йошихиро Ширатори.
Как рассказал директор сибирского филиала Сергей Зыков, с 2015 года компания реализует программу по повышению квалификации инженерных специалистов, в которой принимают участие сотрудники компаний «Полюс», «РУСАЛ». В ближайшем будущем будет реализован проект: совместно с Сибирским федеральным университетом начнется подготовка студентов — будущих технических специалистов.
«Сибирь — это огромные ресурсы, которые требуют применения тяжелой техники при освоении месторождений. Если говорить о Красноярском крае, то только одного угля на разрезах “Березовский”, “Бородинский”, “Назаровский” добывается 40 млн тонн ежегодно. В настоящее время крупное месторождение угля разрабатывается на Диксоне. Безусловно, нам необходимо применять для освоения этих ресурсов самые передовые мировые технологии, но не менее важно развивать сотрудничество с вузами Красноярска и края, готовить