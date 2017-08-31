В Красноярске будут взращивать кадры для японской компании

Предприятие поставляет технику для открытых карьерных работ и подъемно-транспортное оборудование на предприятия Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области, республик Хакасия, Тыва, Бурятия.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в Красноярске работают более 57 тыс. малых и средних предприятий. Близость Красноярска к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность для активного развития экономического потенциала города на основе расширения сотрудничества в области металлургии, энергетики, машиностроения.

Так, на производственной базе сибирского филиала японской компании «Сумитек Интернейшнл» работают более 200 человек.

«Традиционными партнёрами нашей компании являются предприятия, занятые в строительстве, в нефтегазовой и дорожной сферах, а также предприятия угольной, золоторудной промышленности. В этом плане Красноярск с его потенциалом и работой на территории края ведущих российских добывающих компаний является для нас одним из стратегических регионов», — отметил генеральный директор ООО «Сумитек Интернейшнл», господин Йошихиро Ширатори.

Как рассказал директор сибирского филиала Сергей Зыков, с 2015 года компания реализует программу по повышению квалификации инженерных специалистов, в которой принимают участие сотрудники компаний «Полюс», «РУСАЛ». В ближайшем будущем будет реализован проект: совместно с Сибирским федеральным университетом начнется подготовка студентов — будущих технических специалистов.

Общаясь с представителями японской делегации, Эдхам Акбулатов отметил, что эффективность экономики города напрямую зависит от появления на промышленной карте Красноярска подобных инновационных производств.