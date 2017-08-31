Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Сергей Полонский не может расплатиться со своим адвокатом
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
09:31 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске будут взращивать кадры для японской компании

В рамках выездного совещания глава города Эдхам Акбулатов посетил производственную базу филиала компании «Сумитек Интернейшнл» (Япония).

Предприятие поставляет технику для открытых карьерных работ и подъемно-транспортное оборудование на предприятия Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области, республик Хакасия, Тыва, Бурятия.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в Красноярске работают более 57 тыс. малых и средних предприятий. Близость Красноярска к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность для активного развития экономического потенциала города на основе расширения сотрудничества в области металлургии, энергетики, машиностроения.

Так, на производственной базе сибирского филиала японской компании «Сумитек Интернейшнл» работают более 200 человек.

«Традиционными партнёрами нашей компании являются предприятия, занятые в строительстве, в нефтегазовой и дорожной сферах, а также предприятия угольной, золоторудной промышленности. В этом плане Красноярск с его потенциалом и работой на территории края ведущих российских добывающих компаний является для нас одним из стратегических регионов», — отметил генеральный директор ООО «Сумитек Интернейшнл», господин Йошихиро Ширатори.

Как рассказал директор сибирского филиала Сергей Зыков, с 2015 года компания реализует программу по повышению квалификации инженерных специалистов, в которой принимают участие сотрудники компаний «Полюс», «РУСАЛ». В ближайшем будущем будет реализован проект: совместно с Сибирским федеральным университетом начнется подготовка студентов — будущих технических специалистов.

Общаясь с представителями японской делегации, Эдхам Акбулатов отметил, что эффективность экономики города напрямую зависит от появления на промышленной карте Красноярска подобных инновационных производств.

«Сибирь — это огромные ресурсы, которые требуют применения тяжелой техники при освоении месторождений. Если говорить о Красноярском крае, то только одного угля на разрезах “Березовский”, “Бородинский”, “Назаровский” добывается 40 млн тонн ежегодно. В настоящее время крупное месторождение угля разрабатывается на Диксоне. Безусловно, нам необходимо применять для освоения этих ресурсов самые передовые мировые технологии, но не менее важно развивать сотрудничество с вузами Красноярска и края, готовить инженерно-технических кадры. Рассчитываю, что работа в этом направлении будет продолжаться, и в красноярских учреждениях высшего и среднего специального образования появятся новые методики подготовки выкоквалифицированных специалистов», — заявил мэр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Владелец раздавленной краном фуры потребовал от строителей почти 3 миллиона рублей
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь