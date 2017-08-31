На Урале 150 тысяч свердловчан получат уведомления об отключении света
С конца сентября меняются правила процедуры ограничения электроснабжения должников.
С конца сентября меняются правила процедуры ограничения электроснабжения должников.
В Свердловской области 150 тыс. должников, чья задолженность за электроэнергию превышает 1000 рублей за два месяца и более, получат уведомления об ограничении электроснабжения. Об этом сообщили в
В том случае если должники не погасят задолженность в установленные сроки в полном объёме, то в течение месяца компания ограничит электроснабжение. Текст уведомления будет размещён на обратной стороне квитанции, которая будет доставлена потребителям в первой декаде сентября. Оплатить задолженность необходимо в течение 20 дней после получения уведомления.
Напомним, что с 29 сентября вступает в силу майское постановление правительства России, согласно которому процедура уведомления об ограничении или отключении электроэнергии должникам сокращается до одного этапа. Более того уведомление может быть также направлено на электронную почту должника или
Как сообщало ИА REGNUM, на начало года общая задолженность свердловчан и региональных компаний за электроэнергию составила порядка 6,8 млрд рублей. Самые большие долги у управляющих компаний и
В организации не смогли пояснить, сколько свердловчан уже живут без света. Отметим, энергетики периодически отключают должников от электроэнергии. В городе Первоуральске Свердловской области в доме на улице Трубников из 119 квартир шесть с 1 сентября могут лишиться электричества. Причина — коммунальные долги на сумму от 10 940,99 до 49 985,67 рублей.