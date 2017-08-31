На Урале 150 тысяч свердловчан получат уведомления об отключении света

В Свердловской области 150 тыс. должников, чья задолженность за электроэнергию превышает 1000 рублей за два месяца и более, получат уведомления об ограничении электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

В том случае если должники не погасят задолженность в установленные сроки в полном объёме, то в течение месяца компания ограничит электроснабжение. Текст уведомления будет размещён на обратной стороне квитанции, которая будет доставлена потребителям в первой декаде сентября. Оплатить задолженность необходимо в течение 20 дней после получения уведомления.

Напомним, что с 29 сентября вступает в силу майское постановление правительства России, согласно которому процедура уведомления об ограничении или отключении электроэнергии должникам сокращается до одного этапа. Более того уведомление может быть также направлено на электронную почту должника или смс-сообщением.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало года общая задолженность свердловчан и региональных компаний за электроэнергию составила порядка 6,8 млрд рублей. Самые большие долги у управляющих компаний и жилищно-коммунальных хозяйств. Их долг на начало года превышал 5,5 млрд рублей.