Статистики рассказали о снижении доходов жителей Красноярского края
При этом среднемесячная зарплата растет.
При этом среднемесячная зарплата растет.
Реальные доходы жителей Красноярского края в первом полугодии 2017 года сократились на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Красноярскстат.
При этом среднемесячная зарплата растет. Так, по данным статистиков, средняя начисленная зарплата работников организаций за полугодие стала больше на 4,5%, а с учетом роста цен — на 0,9%. Среднедушевой доход в регионе за
Снижение уровня доходов, отмечают статистики, обусловлено двумя факторами — увеличением прожиточного минимума на 3,4% и ростом на 10,2% стоимости минимального набора продуктов питания.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на обзор Внешэкономбанка сообщал, что реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение даже несмотря на возобновление экономического роста и в апреле достигли уровней 2009 года.
Реальные доходы населения РФ снижались на протяжении трех лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 5,9% в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на 1%.