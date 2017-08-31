Статистики рассказали о снижении доходов жителей Красноярского края

Реальные доходы жителей Красноярского края в первом полугодии 2017 года сократились на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Красноярскстат.

При этом среднемесячная зарплата растет. Так, по данным статистиков, средняя начисленная зарплата работников организаций за полугодие стала больше на 4,5%, а с учетом роста цен — на 0,9%. Среднедушевой доход в регионе за январь-июнь 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 0,8% — почти до 26,8 тыс. руб.

Снижение уровня доходов, отмечают статистики, обусловлено двумя факторами — увеличением прожиточного минимума на 3,4% и ростом на 10,2% стоимости минимального набора продуктов питания.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на обзор Внешэкономбанка сообщал, что реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение даже несмотря на возобновление экономического роста и в апреле достигли уровней 2009 года.