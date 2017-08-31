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09:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Сибирская концессионная компания» построит четвертый мост через Обь

Напомним, стоимость проекта строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске оценивается в 47,1 млрд рублей, ожидается получение финансовой поддержки из Москвы в размере 26,2 млрд рублей.

«Сибирская концессионная компания» построит четвертый мост через Обь, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в конкурсе на строительство четвертого моста через Обь участвовали две компании. Первая — ООО «Северо-Восточная магистраль», вторая — ООО «Сибирская концессионная компания». .

Ожидается, что официальная информация о победителе конкурса будет опубликована после обеда.

Планируется, что концессионное соглашение будет подписано в декабре 2017 года.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске будет расположен в створе ул. Ипподромской. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы. Проект включает сам мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу: путепровод тоннельного типа через железнодорожные пути Транссибирской магистрали длиной 95 м, эстакада основного хода на левом берегу Оби, надземный пешеходный переход через ул. Станционную, транспортная развязка в створе ул. Станиславского, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, путепровод с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Широкая с выходом, также проект предполагает реконструкцию путепровода с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Зыряновской.

На строительство моста предполагается поддержка из федерального центра в размере 26,2 млрд руб., средства инвестора и областного бюджета. Концессия заключается на 25 лет, а возвести объект концессионер обязуется за пять лет.

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