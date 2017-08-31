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09:10 (мск), источник: Вести - Пермь

В крае начнется масштабное строительство районных поликлиник

В ближайшие три года в крае должно появиться 18 новых медучреждений.

Источник: Вести - Пермь

О масштабном строительстве новых районных поликлиник было заявлено в ходе рабочего визита главы региона в Сиву и Карагай. Строить придется практически с нуля.

Сразу видно — за поликлиниками ухаживают. Но морально здания устарели. Коридоры узкие, места маловато. Поэтому здесь построят новую — на 100 посещений в смену. Такое решение озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Новая сельская поликлиника должна появиться между Менделеево и Савино, и будет обслуживать оба эти итак практически сросшихся населенных пункта.

Больнице Сивы нужно решить иную задачу. Собрать всех врачей, которые принимают пациентов в одном здании. Сейчас они работают в семи, причем некоторые еще дореволюционной постройки. В данном случае решение — строить — тоже уже принято. В Краевом Минздраве определяют необходимые параметры будущего медучреждения.

Поручил Минздраву ускориться и со стройкой, и с разработкой необходимых документов временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, который с рабочим визитом посетил и Карагайский, и Сивинский районы. Разговор вышел шире — о планах в целом по отрасли. В ближайшие три года в крае должно появиться 18 новых медучреждений.

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