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09:08 (мск), источник: Om1.ru

Омские пенсионеры в сентябре получат пенсию досрочно

Обычная дата начала доставочного периода пришлась на выходной день.

В этом году обычная дата доставочного периода пенсий выпала на выходной день. В связи с тем, что 3 сентября пришлось на воскресенье, пенсию начнут разносить досрочно.

Уже в пятницу, 1 сентября, почтальоны начнут доставку пенсий в Советском, Кировском, Ленинском округах города и в большинстве районов области с учетом режима работы почты.

В субботу, 2 сентября, доставка пенсий будет производиться в Центральном, Октябрьском округах Омска, а также Азовском, Знаменском, Колосовском, Тарском районах.

У тех, кто получает пенсию через банк, изменений в графике выплаты пенсий не будет.

По данным Омского отделения ПФР, в регионе проживает более 590 тысяч пенсионеров, из которых через «Почту России» пенсию получают 38% человек, а через банки — 62%.

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