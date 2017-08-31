Омские пенсионеры в сентябре получат пенсию досрочно

В этом году обычная дата доставочного периода пенсий выпала на выходной день. В связи с тем, что 3 сентября пришлось на воскресенье, пенсию начнут разносить досрочно.

Уже в пятницу, 1 сентября, почтальоны начнут доставку пенсий в Советском, Кировском, Ленинском округах города и в большинстве районов области с учетом режима работы почты.

В субботу, 2 сентября, доставка пенсий будет производиться в Центральном, Октябрьском округах Омска, а также Азовском, Знаменском, Колосовском, Тарском районах.

У тех, кто получает пенсию через банк, изменений в графике выплаты пенсий не будет.