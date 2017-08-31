Как новая стратегия Нацбанка влияет на финансовый рынок страны

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Директора и предприниматели массированно вбрасывали в информационное пространство разные выкладки и экспертные мнения: мол, монетизация экономики — количество денег в ВВП — у нас намного ниже, чем в развитых государствах. Иногда — в разы.

Лейтмотив тирад был очевиден: банкиры зажимают деньги. А без них как развиваться производству и услугам?! Естественно, намекали на столь желанную эмиссию. Она чревата негативными последствиями, но жить с девальвацией и инфляцией и государственный сектор, и частный худо-бедно научились. А новые реалии, предложенные Нацбанком, для многих оказались, как минимум, непривычны.

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Впрочем, спор о глубине монетизации постепенно сойдет на нет. Если сегодня Нацбанк сдерживает инфляцию, ограничивая прирост денежной массы, то в недалеком будущем будет на большинство процессов влиять через процентную ставку. Эта метаморфоза произойдет не завтра, но уже в ближайшем будущем.

Эмиссии остались в прошлом.

В законодательной плоскости принципиальные решения уже приняты, новые обязанности Нацбанка утверждены. За свою историю перед главным финансовым ведомством ставились самые разнообразные и иной раз неожиданные задачи. Например, способствовать промышленному росту и развитию сельского хозяйства. Теперь главной профильной функцией ведомства стал контроль за инфляцией. Видимо, от эмиссионного роста экономики страна отказалась принципиально и, возможно, навсегда.

Теперь на повестке дня другая принципиальная финансовая метаморфоза: переход Нацбанком на таргетирование инфляции не через контроль денежной массы, а процентную ставку. Конечно, случится это не завтра и не послезавтра. Все-таки для такого шага необходима приличная подготовительная работа. Дай бог, чтобы с ней к концу десятилетия управились.

Что греха таить, перекосы прошлых лет в финансовой политике полностью еще не ликвидированы. Ведь и долларизация кредитного портфеля у банков остается достаточно высокой, и льготных кредитов по экономике курсирует в разных видах предостаточно. А поэтому на сегодняшний день процентная ставка Нацбанка не оказывает на денежный рынок того влияния, какое должна. Соответственно, и использовать этот инструмент на полную мощность пока нельзя. Но к этому, судя по всему, стремятся.

Доллар сдает позиции.

Не так быстро, как хотелось бы главному финансовому регулятору, но ресурсы постепенно перетекают из неэффективных секторов в более успешные. И уже на рыночной основе. Определенная инерция наблюдается, промышленное лобби сдается с трудом, но процесс начался. И обладает всеми признаками необратимости.

Медленно, но неуклонно снижается влияние валютного фактора. Несомненно, сказываются результаты макроэкономической стабильности. Многим она давалась мучительно последние годы, но принципиальные подходы в кредитной политике позволили и инфляцию обуздать, и обменный курс стабилизировать. И пускай пессимистичных ожиданий хватает, но серьезных поводов для беспокойства нет. По крайней мере, если смотреть на аналитические выкладки Нацбанка.

Кстати, этим летом ряд принципиальных исследований ведомство начало выкладывать в свободный доступ. Шаг знаковый. Ибо для перехода на новые инструменты влияния на финансовый рынок необходимо, чтобы его участники полностью доверяли регулятору. Собственно говоря, регулятор и раньше, особенно в последнее время, не являлся жестко закрытой структурой. Все свои действия и принципиальные решения старался объяснять широкой общественности, чем повысил доверие к себе. Но раскрытие собственной аналитики еще больше углубляет взаимосвязь регулятора и потребителей финансовых услуг.

Да, разнообразных цифр, оценок, прогнозов, предположений существует достаточно много. Информация Нацбанка выгодно отличается в ту сторону, что ложится в основу принятия тех или иных решений. В том числе и в области кредитной политики. В ведомстве сразу предупредили: своими материалами они принципиально не намерены подменять те же органы официальной статистики или ведомств, которые так или иначе отвечают за разработку прогнозов развития экономики. Собственно говоря, банкиры пользуются их данными, но проводят свой анализ. Учитывая, что у Нацбанка есть рычаги влияния на финансовый рынок, его мнение является весьма весомым. А действия приобретают предсказуемость.

Например, исходя из аналитики финансового ведомства в конце июля, деловой оптимизм начал восстанавливаться, а инфляция взяла устойчивый тренд на снижение. Прошло чуть больше месяца, и ставку рефинансирования снова снизили.

Хотеть и делать.

Не исключено, что в недалеком будущем даже простое мнение Национального банка сможет положительно влиять на финансовые процессы. Та же ФРС США двигает ставку относительно редко. Но собираться это сделать может чуть ли не каждый месяц. И все внимательно следят за высказываниями и официальной информацией и реагируют не только на действия, но и на намерения. Хорошо это или плохо — несколько другой вопрос. Но так устроен финансовый мир, который держится на ожиданиях, предположениях и доверии. Последний фактор крайне важен для эффективной финансовой политики. По крайней мере, его выделяют в Национальном банке как одно из ключевых условий в переходе на таргетирование инфляции через процентную ставку.

Собственно говоря, если эта метаморфоза случится, то исчезнет до неприличия затянувшийся спор об уровне монетизации экономики. Да, и у нас пока она ниже, чем в развитых странах. И значительно. Но в других государствах огромное количество денежной массы связано на биржах. У нас фондовый рынок растет, но еще является слишком маленьким, чтобы оттягивать на себя значительные финансовые потоки. Да, в последнее время активно формируется законодательная база для его развития. Возможно, через несколько лет он оживет и заработает, раскрутится. Тогда, не исключено, и лишняя денежная масса появится. Впрочем, косвенно ее объем тоже будет зависеть от процентной ставки, ориентированной на уровень инфляции. И количество денег в экономике может расти. Главное, они не будут выплескиваться на потребительский рынок и раскручивать цены.