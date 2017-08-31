Новую концепцию развития туризма «Амур» разработали в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 августа, AmurMedia.

В Правительстве Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт провел совещание по вопросам реализации госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2013 — 2020 годы». Главе региона представили новую концепцию развития туристической отрасли «Амур». В ее рамках будут созданы три кластера: «Амур-Хабаровск», ТРК «Комсомольский» и авто-туристский маршрут «Северный Сихотэ-Алинь», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

«Это наиболее значимые проекты, которые в ближайшие годы будут определять развитие туризма в крае, — сообщил заместитель министра культуры края — начальник управления по туризму Виталий Селюков. — В каждом из них заложена большая доля госфинансирования. Но также требуются и серьезные частные инвестиции. Поэтому для их успешной реализации обязательно необходима федеральная поддержка».

По проекту первого кластера продолжится создания круизного маршрута «Остров Большой Уссурийский — Шантары».

По словам Виталия Селюкова, необходимо завершить четвертый этап реконструкции центральной набережной Хабаровска. Предстоит построить лагуну и причальную стенку для круизных судов и яхт. В настоящее время реализуется 3-й этап, в 2018 году будут завершены первый и второй. Общая стоимость работ оценивается в 1,1 млрд рублей.

В ТРК «Комсомольский» войдет сразу пять субкластеров: «Авиационный», «Силинский», «Центральный», «Холдоми» и «Ключевая сопка». В них по плану будет построено 17 крупных объектов, что позволит реализовать около 35 отдельных проектов. Речь идет о прокладке дорог, линий электропередачи, организации автостоянок, создании инфраструктуры. Оценочная стоимость вложений составляет 4,8 млрд рублей, 3,7 млрд рублей поступит из внебюджетных источников.

Очень перспективным проектом может стать авто-туристский кластер «Северный Сихотэ-Алинь».

Недавно в Хабаровском крае была сдана новая автодорога «Лидога-Ванино». По пути ее следования расположено несколько примечательных для туристов мест. Но инфраструктуры вдоль трассы пока нет. В рамках кластера предполагается создать сеть объектов для комфортных путешествий.

Виталий Селюков сообщил, что общий объем финансирования по всем трем кластерам составит 10,8 млрд рублей. Из них 2,6 млрд — средства федерального центра, 656,8 млн рублей предоставит консолидированный бюджет края. Около 7,6 млрд рублей необходимо привлечь из внебюджетных источников.

«Концепция — верная, она действительно отражает текущие задача, стоящие перед туристической отраслью края. Первый кластер может стать брендом нашего региона. Второй представляет сразу несколько направлений для развития, в частности промышленного туризма, где у нас есть хорошие возможности. Я полностью разделяю ваши предложения, готов оказать необходимую поддержку», — подчеркнул губернатор края Вячеслав Шпорт.