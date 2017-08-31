Минобороны согласилось не выселять 108 жителей военного городка в Чебаркуле

Минобороны РФ согласилось не выселять 108 жителей военного городка в поселке Каширинский (Чебаркуль, Челябинская область) — решение принято по итогам инвентаризации жилищного фонда, проведенной спецкомиссией ведомства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, изначально сообщалось о нескольких сотнях военных пенсионерах, которых выселяют из военного городка, потерявшего статус закрытого в 2011 году.

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В апреле 2017, когда десятки военных пенсионеров и бывший гражданский персонал городка получили уведомления о выселении, в поселок была направлена комиссия МО РФ для индивидуальной работы с гражданами, «утратившими связь с министерством обороны».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил контроль ситуации министру общественной безопасности Евгению Савченко.

Всего на прием к сотрудникам центрального аппарата МО РФ обратилось 188 граждан, которые опасались, что их могут выселить из служебных квартир силового ведомства. В ходе бесед 108 человек представили документы и подтвердили законность своего проживания в квартирах. Им выселение не угрожает.

«По итогам работы комиссии принято решение передать 31 жилое помещение, которое занимают военные пенсионеры, в муниципальную собственность. Люди, проживающие в указанных квартирах, после подтверждения, что у них нет другого имущества на территории РФ, включаются в адресный список проекта приказа о передаче жилых помещений, в которых они проживают в настоящий момент, в собственность муниципального образования. Далее между муниципалитетом и данными гражданами будет заключен договор социального найма с последующей приватизацией жилого помещения», — уточнили в мэрии Чебаркуля.