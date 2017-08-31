Тысячи компьютеров раздавили бульдозером под Челябинском

Это были игровые аппараты, компьютеры и другие предметы азартных игр, изъятые у организаторов незаконной игорной деятельности правоохранителями, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

По данным ведомства, всего с начала года возбуждено 79 уголовных дел по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В суды направлены материалы 28 уголовных дел и установлены 66 южноуральцев, причастных к совершению этих преступлений. Пресечена незаконная деятельность четырех групп, действовавших на территориях Челябинска, Южноуральска, Миасса и Чебаркуля.