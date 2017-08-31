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09:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцев приглашают на сельхозярмарки нового урожая

С этой недели в Уфе стартуют сельскохозяйственные ярмарки нового урожая. Продажа свежих овощей, меда и других товаров состоится 2 сентября с 09.00 до 16.00 часов, сообщает пресс-служба Администрации города.

Источник: Proufu.ru

Традиционно ярмарки пройдут сразу на нескольких участках в городе. Так, жители Калининского района смогут посетить ярмарку на площади перед ДК «Моторостроитель» по ул. Машиностроителей.

Жителям Октябрьского района стоит прогуляться на площадь перед дворцом спорта. Ярмарка пройдет также и в Орджоникидзевском районе, а именно: на площади имени С. Орджоникидзе и ул. Первомайская.

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