Уфимцев приглашают на сельхозярмарки нового урожая
С этой недели в Уфе стартуют сельскохозяйственные ярмарки нового урожая. Продажа свежих овощей, меда и других товаров состоится 2 сентября с 09.00 до 16.00 часов, сообщает
С этой недели в Уфе стартуют сельскохозяйственные ярмарки нового урожая. Продажа свежих овощей, меда и других товаров состоится 2 сентября с 09.00 до 16.00 часов, сообщает
Традиционно ярмарки пройдут сразу на нескольких участках в городе. Так, жители Калининского района смогут посетить ярмарку на площади перед ДК «Моторостроитель» по ул. Машиностроителей.
Жителям Октябрьского района стоит прогуляться на площадь перед дворцом спорта. Ярмарка пройдет также и в Орджоникидзевском районе, а именно: на площади имени С. Орджоникидзе и ул. Первомайская.