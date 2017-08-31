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10:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на сентябрь

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). На портале KZN.RU публикуется график отключений горячего водоснабжения жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

Источник: Reuters

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ — 1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября по адресам:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;
Агрономическая, 4, 6, 18, 20;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Баумана, 36;
Бехтерева, 9, 9а;
Большая Красная, 8;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;
Бутлерова, 6;
Вишневского, 29/48;
Гаспринского, 29, 31;
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
Дзержинского, 11;
Достоевского, 50, 52, 66;
А. Еники, 17б;
Зинина, 24, 34;
Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Ш. Камала, 4;
Ф. Карима, 2/22, 9, 26;
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
Качалова, 76, 77, 77а;
Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
Луковского, 8а, 8б, 8в;
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34;
К. Маркса, 16а;
Модельная, 8, 10;
Назарбаева, 9/2, 10, 12а, 12а корп.1, 12 В, 35/1, 47, 60, 60а;
Нариманова, 50, 52, 66а;
К. Насыри, 42, 44;
Островского, 12, стр. 101, 107;
Петербургская, 65а;
Павлюхина, 37, 57, 99б (стр. 1.1), 99б (стр. 1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 112;
Парижской Коммуны, 19;
Право-Булачная, 47;
Промысловая, 5;
Сайдашева, 19;
Садыковой, 20, 22;
Саид-Галеева, 25;
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Сафьян, 6/8, 8;
Спартаковская, 35, 87, 88б (стр. 2.1), 88б (стр. 2.2), 89;
Султан, 8;
Х. Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123б, 127;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 6870, 72;
Тельмана, 40, 42;
Техническая, 35, 39а, 39б;
К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Тихомирнова, 19;
Г. Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а;
пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Университетская, 4/34;
Чернышевского, 33;
Шаляпина, 14/83;
Шахиди, 1/15;
Щербаковской переулок, 7;
Япеева, 10;
Яшь Кочь, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.

В связи с опрессовкой тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в пос. Урицкого, роддомах №№ 2, 4, горбольницах №№ 9, 16, РЦР МЧС, госпитале ВОВ, профилактории КОС, стадионе «Тасма», в жилых домах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;
Восстания, 60, 62;
Восход, 45;
Гагарина, 24, 26, 28б;
Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;
пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;
Коломенская, 17;
Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;
Мухамадьярова, 34.

В связи с опрессовкой тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;
Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;
Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;
Я. Гашека, 3;
Голубятникова, 13, 19а, 21а;
пр. Ибрагимова, 25, 27, 29;
Академика Короленко, 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109;
Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября на стадионе «Рубин».

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Базарная, 2, 7а;
Бондаренко, 3, 9, 15а, 15б, 33;
Восстания, 28, 32;
Декабристов, 8, 10;
пр. Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;
Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92;
Односторонка Гривки, 10, 48;
Солдатская, 3, 5;
С. Хакима, 3, 5, 5а;
Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;
пр. Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
Яруллина, 6.

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», Дворце единоборств, «Казань Арене», ДВВС, в жилых домах:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
Адоратского, стр. 1, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г;
пр. Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;
Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;
Мусина, 1;
Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;
С. Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, стр.60/6, стр.60/7, стр.60/8, стр.60/9;
Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45;
Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86;
пр. Ямашева, 29.

В связи с опрессовкой тепловода № 10 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;
Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;
Годовикова, 15, 16;
Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;
Карагандинская, 6, 6а;
Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;
О. Кошевого, 20;
Ленинградская, 22, 60, 60б;
Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55;
Лядова, 9а, 15;
Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;
Малая Армавирская, 9/31;
Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;
Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;
Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;
Пржевальского, 2, 4;
Северополюсная, 30;
Симонова, 6, 15;
Трамвайная, 17;
Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;
Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а;
Шадрина, 1.

В связи с опрессовкой тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября делового центра «Релита», ДК «Химиков», жилых домов:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (№№ 1, 2), 34, 35, 36, 37, 39;
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;
Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Восстания, 67а, 80, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц.1−10;
Выборгская, 2, 3, 4;
Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;
Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;
Декабристов, 83, 85, 87, 89, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
пр. Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;
Калугинская, 4;
Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1−8), 2 (секции 9, 10, 11), 2 (секции 12, 13, 14), 2 (секция 15);
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;
Ленская, 10;
Лушникова, 6, 8, 10;
Малая Крыловка, 27;
Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;
Ползунова, 5;
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
Проточная, 8в;
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11;
Соловецких Юнг, 1, 7;
Тверская, 5, 9б;
Ш. Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
Хлебозаводская, 3, 6, 7а;
Чкалова, 7б;
Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;
Ютазинская, 14, 16, 18;
Ягодинская, 25;
пр. Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой тепловода № 13 от Казанской ТЭЦ — 3 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября по адресам:

Беломорская, 69 (кв «Б»), 81, 83;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43 В, 50а;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Шатурская, 250.

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 17, 18, 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября роддома № 1, горбольницы № 7, тепловода «Алгоритм», здания администрации Ново-Савиновского района, жилых домов:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;
Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34 В, 35, 36, 36б, 36 В, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;
пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;
Бондаренко, 3б;
Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
Восстания, 25;
Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30,
38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;
Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
пр. Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;
Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 7, 9, 23, 21, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;
Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (п.1−12), 79 (п.13−24), 81, 85, 85а;
Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59 В, 59 г, 62, 63, 63а, 64 (кв.1−350), 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
пр. Ямашева, 28, 30, 31, 31а (1, 2 подъезды), 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Ч. Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
С. Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;
Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Вербная, 1, 1а;
Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;
Гвардейская, 31;
Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11; стр. 1, стр.3; 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16−22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;
переулок Дуслык, 4, 6, 6/1;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;
Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Г. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
пр. А. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, стр.6−25, 34а, 34б, 34в;
Г. Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;
Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;
Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, стр.3/1, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;
Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;
Крутая, 2;
А. Кутуя, 110а, 110б;
Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
Минская, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;
Новоселья, 4, 6, 10;
Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8 В, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57 к.1, 57а, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 186, 190, 192;
Родины, 29, 31, 33;
Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тулпар, 7;
Тыныч, 1, 3, 8;
Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 14, 15, 17;
Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

График является предварительным, указанные работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок. Сотрудники Комитета ЖКХ рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Информацию о сроках проведения ремонта, возобновления горячего водоснабжения горожанам должны предоставлять обслуживающие жилой фонд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие компании.

Напомним также, что на портале KZN.RU опубликован график ремонта и гидроопрессовок «Казэнерго» на 2017 год.

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