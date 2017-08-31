В Волгограде начали строить два новых детских сада
В Советском районе Волгограда приступили к строительству двух новых детсадов, которые будут сданы в эксплуатацию уже в 2018 году.
В Советском районе Волгограда приступили к строительству двух новых детсадов, которые будут сданы в эксплуатацию уже в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, строительство стартовало в жилых комплексах «Санаторном» и «Долина».
В трехэтажных зданиях детских садов предусмотрены групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, «живой уголок», кабинеты дефектолога, психолога, логопеда, пищеблок, медчасть. «Дошкольное учреждение в микрорайоне “Долина” сможет принять 245 детей, а в ЖК “Санаторный” — 260 малышей», — добавили в ведомстве.
Отметим, что за последние три года в регионе было построено 40 новых детских садов на 4 869 мест.