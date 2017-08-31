УАЗ хочет продавать свои автомобили за криптовалюту

Источник: Ежедневник.by

Ульяновский автомобильный завод намерен начать продавать свои автомобили за криптовалюту. Подобный проект был разработан УАЗом в сотрудничестве с фермерским кооперативом LavkaLavka, говорится в сообщении компании.

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Оплата за продукцию УАЗа будет осуществляться за криптовалюту Biocoin. Основателем платформы этой криптовалюты является Борис Акимов, создавший фермерский кооператив LavkaLavka. По его словам, криптовалюту смогут получать как фермеры, ведущие поставки для LavkaLavka, так и покупатели их продукции в счет бонусов, пишет РБК.

«При этом УАЗ уже может использовать биокоины в расчетах с дилерами, а они — с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину», — рассказал он.

«Получается очень здорово: покупал год-другой продукты и, если курс биокоина вырос, купил себе на начисленные баллы УАЗ», — констатировал Акимов.

Генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов подтвердил, что завод готов перейти на расчеты в криптовалюте с клиентами. «Сейчас мы находимся на стадии серьезной проработки механизма работы с биокоинами и уже к концу этой осени обязательно начнем их внедрение и прием», — заявил он.

Полноценно криптовалюта будет запущена в ноябре 2017 года, после ICO (первичного размещения). После этого курс Biocoin будет определяться на бирже.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Акимова, всего у LavkaLavka около 200 поставщиков, на расчет с которыми в криптовалюте может перейти кооператив. Позднее их число может возрасти до тысячи. Также Акимов добавил, что криптовалютой можно будет оплатить не только автомобиль целиком, но и часть его стоимости.