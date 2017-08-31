После ЧМ-2018 Кольцово займется реконструкцией международного терминала
После завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году екатеринбургский аэропорт Кольцово займется реконструкцией международного терминала.
После завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году екатеринбургский аэропорт Кольцово займется реконструкцией международного терминала.
На данный момент объявлен конкурс на разработку концепции интерьера, сообщает
К участию приглашаются российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры. На первом этапе будут отобраны шесть основных претендентов.
Заявки принимаются до 7 сентября 2017 года. Эскизы должны содержать функциональное зонирование, 3D-визуализации, описание отделочных материалов и так далее.
Напомним, что международный терминал работает в Кольцово с 2009 года.