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10:57 (мск), источник: ЕАН

После ЧМ-2018 Кольцово займется реконструкцией международного терминала

После завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году екатеринбургский аэропорт Кольцово займется реконструкцией международного терминала.

На данный момент объявлен конкурс на разработку концепции интерьера, сообщает пресс-служба аэропорта.

К участию приглашаются российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры. На первом этапе будут отобраны шесть основных претендентов.

Заявки принимаются до 7 сентября 2017 года. Эскизы должны содержать функциональное зонирование, 3D-визуализации, описание отделочных материалов и так далее.

Напомним, что международный терминал работает в Кольцово с 2009 года.

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