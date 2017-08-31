Пермские газовики призвали население не ждать снижения тарифов на газ

По мнению антимонопольной службы, это приведет к снижению стоимости газа для потребителей Прикамья.



В компании подчеркивают, что после заявления ФАС о «снижении тарифа на газ в Пермском крае» на компанию обрушился шквал обращений о том, когда же это случится.



В ГМП заявляют, что решение ФАС, еще не вступившее в законную силу, не приведет к снижению стоимости газа для конечных потребителей Прикамья. Ключевым показателем, определяющим стоимость газа для потребителей, является его оптовая цена. Удельный вес этого показателя в стоимости газа составляет в среднем 85%. При этом решением ФАС РФ оптовая цена газа с 1 июля выросла на 3,9%. Следующая составляющая — стоимость транспортировки, удельный вес которой в среднем 13% — пока остается неизменным. Наконец, ПССУ в стоимости газа составляет в среднем 2%.



Таким образом, говорится в заявлении «дочки» «Газпрома», на 5,04% уменьшилась только двухпроцентная составляющая стоимости газа. Усредняя расчеты, а также, допуская, что плата за транспортировку останется неизменной, конечная стоимость газа должна вырасти не менее чем на 3,8%. Это касается всех потребителей — и физических, и юридических лиц.



Что касается снижения ПССУ для ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», то исходя из экспертного заключения ФАС это должно произойти за счет сокращения затрат компании на 120 млн руб. Более четверти этой суммы составляет сокращение затрат на эксплуатацию систем газоснабжения — на 37 млн рублей снижается финансирование ремонта и технического обслуживания узлов учета газа. Это может затронуть надежность и бесперебойность газоснабжения. На 20 млн рублей «урезаются» затраты на оплату труда со страховыми взносами, на 6 млн рублей почтовые затраты. Представительские расходы, исключением которых в том числе обосновывалось решение ФАС о снижении ПССУ, составляют всего 0,07% валовой тарифной выручки, отмечается в заявлении.