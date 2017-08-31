В Крыму ввели льготный тариф на воду до конца года

«Уровень льготного тарифа на воду не будет превышать 35 рублей за 1 кубический метр (с учетом НДС), на этом же уровне зафиксирована стоимость услуги водоотведения. Разница между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен будет компенсирована водоснабжающим организациям из бюджета республики», — цитирует С. Аксенова его пресс-служба в четверг.