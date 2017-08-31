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11:14 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму ввели льготный тариф на воду до конца года

31 августа. Interfax-Russia.ru — Власти Крыма решили ввести льготный тариф — не более 35 рублей за кубометр — на питьевую воду и водоотведение для населения региона с 1 сентября по 31 декабря этого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Уровень льготного тарифа на воду не будет превышать 35 рублей за 1 кубический метр (с учетом НДС), на этом же уровне зафиксирована стоимость услуги водоотведения. Разница между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен будет компенсирована водоснабжающим организациям из бюджета республики», — цитирует С. Аксенова его пресс-служба в четверг.

Глава Крыма отметил, что ранее от жителей Сакского района полуострова поступили жалобы на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение — люди платили больше 40 рублей за кубометр. «В некоторых регионах Крыма тарифы еще выше», — сказал С. Аксенов.

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