Началась установка освещения на трассе до аэропорта Красноярска

Начались работы по установке систем электроосвещения на трассе до аэропорта Емельяново.

Как сообщили в пресс-службе КрУДора, дорожники приступили к бурению скважин и устройству фундаментов для опор освещения. Предполагается, что на участке протяженностью 12,3 км будет установлено 684 опоры со специальными лампами.

Работы должны быть выполнены к концу 2017 г.

«В прошлом году на 8-километровом участке в районе поселка Емельяново была установлена система освещения. В этом году мы включили следующий участок в федеральный проект. Дорога в аэропорт является нашей гостевой трассой, поэтому у нее должно быть не только идеальное покрытие, но и эстетический вид», — приводятся на сайте ведомства слова министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин.

Ранее сообщалось, что подписание контракта начальной стоимостью около 190 млн руб. на обустройство освещения может затянуться. В торгах трижды побеждало ООО «НБС-Сибирь», однако всякий раз УФАС на основании заявлений и жалоб других участников торгов отменяло итоги аукциона. По замыслу властей, освещение трассы должно быть готово к запуску нового терминала аэропорта.