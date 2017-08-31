Началась установка освещения на трассе до аэропорта Красноярска
Работы должны быть выполнены к концу 2017 г.
Работы должны быть выполнены к концу 2017 г.
Начались работы по установке систем электроосвещения на трассе до аэропорта Емельяново.
Как сообщили в
Работы должны быть выполнены к концу 2017 г.
«В прошлом году на 8-километровом участке в районе поселка Емельяново была установлена система освещения. В этом году мы включили следующий участок в федеральный проект. Дорога в аэропорт является нашей гостевой трассой, поэтому у нее должно быть не только идеальное покрытие, но и эстетический вид», — приводятся на сайте ведомства слова министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин.
Ранее сообщалось, что подписание контракта начальной стоимостью около 190 млн руб. на обустройство освещения может затянуться. В торгах трижды побеждало ООО «НБС-Сибирь», однако всякий раз УФАС на основании заявлений и жалоб других участников торгов отменяло итоги аукциона. По замыслу властей, освещение трассы должно быть готово к запуску нового терминала аэропорта.
Также известно, что «Байкалавтодор» намерен обустроить искусственное электроосвещение на участке трассы Р-255 «Сибирь» — на участке от здания поста ГИБДД по пути в аэропорт до глубокого обхода. Протяженность освещаемого участка — 6,8 км.