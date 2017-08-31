«Военную» котельную в Кольцово готовят к продаже

С начала 2017 года в Екатеринбурге зарегистрировано 311 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ. В производстве у следователей городского УВД — 12 уголовных дел в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Такие цифры озвучила на межведомственном совещании по подготовке города к отопительному сезону и противодействию преступлениям в ЖКХ прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова.

По ее словам, основные причины правонарушений — низкая расчетная дисциплина управляющих компаний, неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и несовершенство системы поставки энергоресурсов.

Между тем и.о. начальника городского управления ЖКХ Александр Брагин отчитался о почти 90% готовности систем отопления многоэтажек — по данным УК, работы проведены в 7415 зданиях.

В целом планово-предупредительные ремонты завершаются на 100 теплоисточниках Екатеринбурга, 478 тепловых пунктах, 325 насосных станциях холодного водоснабжения и 78 — водоотведения. Также приведены в порядок 88 газорегуляторных пунктов и 2858 трансформаторных подстанций. Идет заготовка необходимого запаса угля.

На сегодня переложено 33 километра теплосетей, 10 километров водопровода, более 7 — водоотведения и 111 километров линий электропередачи, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

По словам Брагина, настораживают только несколько объектов, находящихся в ведении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление по ЦВО», ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа Министерства обороны РФ» и ООО «Перспектива».

В частности, котельную СУ УрВО на Испытателей, 20, которая отапливает 24 дома и один детский сад, разделяют на части для последующей продажи. Военная прокуратура отказалась реагировать на эту проблему. По поручению Кузнецовой изучением вопроса займется гражданское надзорное ведомство.