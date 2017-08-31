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11:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Военную» котельную в Кольцово готовят к продаже

Вместо подготовки к отопительному сезону.

С начала 2017 года в Екатеринбурге зарегистрировано 311 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ. В производстве у следователей городского УВД — 12 уголовных дел в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Такие цифры озвучила на межведомственном совещании по подготовке города к отопительному сезону и противодействию преступлениям в ЖКХ прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова.

По ее словам, основные причины правонарушений — низкая расчетная дисциплина управляющих компаний, неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и несовершенство системы поставки энергоресурсов.

Между тем и.о. начальника городского управления ЖКХ Александр Брагин отчитался о почти 90% готовности систем отопления многоэтажек — по данным УК, работы проведены в 7415 зданиях.

В целом планово-предупредительные ремонты завершаются на 100 теплоисточниках Екатеринбурга, 478 тепловых пунктах, 325 насосных станциях холодного водоснабжения и 78 — водоотведения. Также приведены в порядок 88 газорегуляторных пунктов и 2858 трансформаторных подстанций. Идет заготовка необходимого запаса угля.

На сегодня переложено 33 километра теплосетей, 10 километров водопровода, более 7 — водоотведения и 111 километров линий электропередачи, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

По словам Брагина, настораживают только несколько объектов, находящихся в ведении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление по ЦВО», ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа Министерства обороны РФ» и ООО «Перспектива».

В частности, котельную СУ УрВО на Испытателей, 20, которая отапливает 24 дома и один детский сад, разделяют на части для последующей продажи. Военная прокуратура отказалась реагировать на эту проблему. По поручению Кузнецовой изучением вопроса займется гражданское надзорное ведомство.

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подчеркнул, что паспорта готовности к зиме потребители должны получить до 15 сентября, а теплоисточники и сети — до 1 ноября. Кроме того, очень важно соблюсти сроки подачи тепла в жилые дома.

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