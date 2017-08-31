В каких районах Перми отключат воду 2 и 4 сентября?

«В ближайшие дни в Перми будут только локальные отключения холодной воды из-за ремонтных работ на сетях. Во всех случаях воды не будет с 9.00 в течение одного дня, — пояснил директор по связям с общественностью «Новогор-Прикамье» Николай Иванов.