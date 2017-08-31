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11:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В каких районах Перми отключат воду 2 и 4 сентября?

Правда ли, что в выходные в Перми не будет холодной воды?

«В ближайшие дни в Перми будут только локальные отключения холодной воды из-за ремонтных работ на сетях. Во всех случаях воды не будет с 9.00 в течение одного дня, — пояснил директор по связям с общественностью «Новогор-Прикамье» Николай Иванов.

2 сентября без холодного водоснабжения останутся: Комсомольский пр., 33; ул. Пушкина, 35, 35а (детский сад), 37, 71, 73а, 73/2, 78, 78а, 80, 83, 86, 84.

4 сентября без воды будут: ул. Егошихинская; Сухоложская; Артинская; Нагорная, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115; Елан­ская; Луначарского, 131, 132, 133, 134, 135, а также Сухоложский 1-й проезд и Сухоложский 2-й проезд.

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