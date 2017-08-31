В Челябинской области снизят ставку транспортного налога

Эта мера, по мнению инициаторов законопроекта, подвигнет владельцев незарегистрированных мототранспорта поставить их на учет, снизит число ДТП с участием мотоциклов и позволит повысить безопасность на дорогах.

Решение о снижении ставки транспортного налога принято 31 августа на заседании Законодательного собрания Челябинской области.

Законопроект разработан по инициативе ГУ МВД России по Челябинской области, внесен председателем Заксобрания Владимиром Мякушем и поддержан губернатором Борисом Дубровским.

Как рассказал спикер, в настоящее время в подразделениях РЭО ГИБДД Челябинской области на учете состоят 49 тысяч 23 единицы мототранспорта.

За 7 месяцев 2017 года на территории на незарегистрированных в Госавтоинспекции мотоциклах в области совершено 37 ДТП, в которых погибло 4 человека. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2 тысячи 545 нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, в том числе в 1 тысяче 789 случаях нарушителями стали водители мототранспорта, не зарегистрированного в установленном порядке.

«Большинство мотоциклов, которые в настоящее время являются востребованными,

имеют мощность 100 лошадиных сил и выше, вместе с тем, размер транспортного налога на мотоцикл соразмерен размеру транспортного налога на средний легковой автомобиль, при том, что их эксплуатация в климатических и погодных условиях региона возможна всего 3−4 месяца, — отметил Владимир Мякуш. По его словам, по этой причине часть владельцев мотоциклов предпочитают не регистрировать свой транспорт и не платить транспортный налог.

На сегодня в Челябинской области по мотоциклам с мощностью двигателя свыше 36 лошадиных сил установлена максимально допустимая налоговая ставка в размере 50 рублей. В соседних регионах она ниже: в Тюменской и Курганской областях — 30 рублей, Ханты-Мансийском автономном округе — 25 рублей, Свердловской области — 32,9 рубля,

Ямало-Ненецком автономном округе — по мотоциклам с мощностью свыше 35 л.с.

до 50 л.с. включительно, ставка налога — 25 рублей, свыше 50 л.с. — 50 рублей.

В Челябинской области предлагается снизить ставку налога на мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 36 лошадиных сил с 50 до 30 рублей с каждой лошадиной силы.

Владимир Мякуш отметил, что принятие данного законопроекта приведет к выпадающим доходам в размере 3,6 миллиона рублей. Но постановка на учет пока незарегистрированного мототранспорта принесет дополнительные доходы в областной бюджет.

Депутат Валерий Филиппов выступил с предложением ужесточить санкции к владельцам незарегистрированных мотоциклов и забирать такой мототранспорт на штрафстоянку и предусмотреть огромный размер штрафа. Спикер поручил инициатору разработать необходимый законопроект.

Депутат Ольга Мухометьярова считает, что транспортный налог необходимо убрать вообще, что было обещано при введении акцизов на бензин. Она предлагает лишать прав водителей, управляющих незарегистрированными мотоциклами, которые, по ее мнению, являются средствами повышенной опасности. Владимир Мякуш также посоветовал ей законодательно оформить эту инициативу.

Мухометьярова также предложила развивать в области мотоспорт, учитывая интерес молодежи к этому виду транспорта. Владимир Мякуш ей ответил, что единороссы уже поддерживают мотоспорт и даже выделят 500 тысяч рублей на выплату денежного вознаграждения (на приобретение мотоцикла) двум победителям мотокросса в Копейске и предложил справедливороссам поддержать их начинание.