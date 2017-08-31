ФСБ Петербурга проводит обыски по даче взятки в 350 млн при строительстве «Крестов-2»

Источник: РИА "Новости"

По информации нашего издания, в семь утра 31 августа сотрудники первого отдела второго управления Следственного комитета Петербурга, занимающиеся преступлениями госвласти в сфере экономики, и отдела «М» регионального УФСБ, курирующего по линии контрразведки правоохранительные ведомства Петербурга, при содействии спецназа «Град» УФСБ начали проведение обыска у генерал-лейтенанта МО в отставке, в прошлом руководителя Северо-Западного Управления «Спецстроя России», а ныне президента крупной строительной фирмы «Петроинвест», являющейся ключевым подрядчиком при строительстве «Крестов-2», Руслана Хамхокова.

Оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли в квартиру на Конную улицу, 13. Также обыски проходят еще по нескольким петербургским адресам, связанным с «Петроинвестом». В том числе, и в самом офисе компании, расположенном буквально напротив дома топ-менеджера на Конной.

Как стало известно «Фонтанке», мероприятия связаны с возбужденным 30 августа в отношении бизнесмена уголовным делом по части пятой статьи 291 УК РФ — «Дача взятки в крупном размере в составе организованной группы».

По данным нашего издания, это дело явилось логическим продолжением громких дел по убийству подполковника регионального УФСИН Чернова и расследования по мошенничеству владельца генподрядчика «Крестов-2», компании «ГСК», Кудрина.

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Напомним, что следственный изолятор в Колпино «Кресты-2» строят уже десять лет. Генподряд «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина получила в июле 2007-го, главным субподрядчиком является как раз фирма Хамхокова — «Петроинвест». Общая площадь зданий составляет 163,9 тысячи квадратных метров. СИЗО расположено на территории 3,5 гектара. Два режимных корпуса на 3584 человека, общежитие хозобслуги (она состоит из осужденных) на 280 коек, «одиночки» и карцеры на 136 мест. В настоящее время Кудрин находится под домашним арестом по обвинению в растрате и мошенничестве на 100 млн рублей, но Следственный комитет и прокуратура, заключившие с бизнесменом досудебное соглашение о сотрудничестве, ждут от него новых откровений и имен соучастников хищений.

Сроки сдачи изолятора планомерно переносятся с 2013 года. Последней обещанной датой был конец 2017-го.

Что касается убийства подполковника УФСИН Чернова, то, как ранее сообщалось, вечером 2 марта 2017-го на Колтушском шоссе была обнаружена иномарка, в которой находился раненый начальник отдела по техническому надзору и эксплуатации объектов строительства Новых Крестов Николай Чернов. В него выпустили обойму из пистолета Макарова. 5 марта были задержаны 63-летний петербуржец Садыков, принимавший активное неформальное участие в стройке, и заместитель начальника регионального УФСИН по капитальному строительству полковник Мойсеенко. 7 марта подполковник Чернов, не приходя в сознание, скончался в Военно-медицинской академии.

По информации «Фонтанки», в новом уголовном деле в отношении Руслана Хамхокова исследуются «откаты» еще с начала строительства «Крестов-2».

По версии следствия, между ныне арестованным за организацию убийства полковником УФСИН Мойсеенко и генерал-лейтенантом МО в запасе Хамхоковым изначально была договоренность о передачи Мойсеенко 10 процентов с каждого перечисления денежных средств на строительство «Крестов-2».

Оперативники отдела «М» подняли документацию за период 2010—2015 годов, а следствие уже располагает показаниями тех посредников, которые системно отвозили наличные деньги от подрядчиков — полковнику Мойсеенко. В результате в уголовном деле фигурирует рекордная из всех ранее процессуально зафиксированных взяток — в 350 миллионов рублей.

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Как известно журналистам нашего издания, еще вчера Руслана Хамхокова не было в Петербурге. Он отдыхал на Северном Кавказе, но его вызвали на беседу в Следственный комитет, не раскрывая суть всплывших претензий. По нашей информации, после обыска 63-летнего Хамхокова доставят в Следственный комитет на Мойку, где он будет задержан на двое суток.

Что касается продолжения, то на первых порах можно лишь продолжить логику расследования, исходя из понятной на данную минуту информации. Первое: навряд ли следствие считает, что Хамхоков передавал 10 процентов только от своих подрядов и данная схема не касалась генподрядчика, компании «ГСК». Второе: навряд ли следствие и ФСБ считает, что все полученные суммы Мойсеенко забирал себе лично. Исходя из этих двух предположений, не исключено, что от Хамхокова ждут разъяснений.