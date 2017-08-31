Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма может появиться в 2020 году
Стоимость реализации проекта составит свыше двух миллиардов рублей.
Стоимость реализации проекта составит свыше двух миллиардов рублей.
Строительство трамвайной линии из Екатеринбурга до Верхней Пышмы может начаться весной 2018 года и продлиться два года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с сотрудниками «Машиностроительного завода имени Калинина», сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.
«Реализация проекта стоимостью более двух миллиардов рублей может начаться весной 2018 года. Строить ее мы будем два года», — сообщил Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос сотрудников о перспективах появления высокоскоростного трамвая между областным центром и
Как сообщало ИА REGNUM, планы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по созданию трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой были утверждены в конце 2016 года. На первом этапе строительства предполагается прокладка 5,5 км пути до Верхней Пышмы, на втором этапе ещё два километра участка будут проложены в самом
Напомним, что в Екатеринбурге также обсуждаются планы строительства новой ветки трамвая в микрорайон Академический. Соответствующие планы были представлены летом в ходе выставки ИННОПРОМ-2017. Реализация данного проекта может занять от трёх до четырёх лет.