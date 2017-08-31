Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма может появиться в 2020 году

Строительство трамвайной линии из Екатеринбурга до Верхней Пышмы может начаться весной 2018 года и продлиться два года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с сотрудниками «Машиностроительного завода имени Калинина», сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

«Реализация проекта стоимостью более двух миллиардов рублей может начаться весной 2018 года. Строить ее мы будем два года», — сообщил Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос сотрудников о перспективах появления высокоскоростного трамвая между областным центром и городом-спутником.

Как сообщало ИА REGNUM, планы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по созданию трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой были утверждены в конце 2016 года. На первом этапе строительства предполагается прокладка 5,5 км пути до Верхней Пышмы, на втором этапе ещё два километра участка будут проложены в самом городе-спутнике.