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11:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма может появиться в 2020 году

Стоимость реализации проекта составит свыше двух миллиардов рублей.

Строительство трамвайной линии из Екатеринбурга до Верхней Пышмы может начаться весной 2018 года и продлиться два года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с сотрудниками «Машиностроительного завода имени Калинина», сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

«Реализация проекта стоимостью более двух миллиардов рублей может начаться весной 2018 года. Строить ее мы будем два года», — сообщил Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос сотрудников о перспективах появления высокоскоростного трамвая между областным центром и городом-спутником.

Как сообщало ИА REGNUM, планы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по созданию трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой были утверждены в конце 2016 года. На первом этапе строительства предполагается прокладка 5,5 км пути до Верхней Пышмы, на втором этапе ещё два километра участка будут проложены в самом городе-спутнике.

Напомним, что в Екатеринбурге также обсуждаются планы строительства новой ветки трамвая в микрорайон Академический. Соответствующие планы были представлены летом в ходе выставки ИННОПРОМ-2017. Реализация данного проекта может занять от трёх до четырёх лет.

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