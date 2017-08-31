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11:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда расширили границы территории, на которой строится храм

Площадь храма Александра Невского увеличили на 1 500 квадратных метров на прошедших 30 августа публичных слушаниях.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», из-за изменений границ в местах общего пользования около храма будет уменьшена площадь зеленых насаждений. Площадь собора увеличится за счет постройки технических помещений, в которых будут находиться вентиляционные шахты, туалеты, тепловой узел и т. п.

Отметим, что в слушаниях приняло участие 200 человек, среди которых 151 проголосовали за расширение территории храма, а 41 человек проголосовал против. Еще двое воздержались.

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