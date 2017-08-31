В центре Волгограда расширили границы территории, на которой строится храм
Площадь храма Александра Невского увеличили на 1 500 квадратных метров на прошедших 30 августа публичных слушаниях.
Площадь храма Александра Невского увеличили на 1 500 квадратных метров на прошедших 30 августа публичных слушаниях.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград»,
Отметим, что в слушаниях приняло участие 200 человек, среди которых 151 проголосовали за расширение территории храма, а 41 человек проголосовал против. Еще двое воздержались.