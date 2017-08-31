Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Определено самое неудачное время дня
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
44-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде ООО «Концессия водоснабжения» нарушало требование санитарных норм

Поставщик коммунального ресурса привлечен к административной ответственности.

В ходе административного расследования Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было установлено, что ООО «Концессия водоснабжения», осуществляющее деятельность по поставке горячей воды в жилой дом по проспекту им. В. И. Ленина, нарушало требования санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Не соблюдалась температура горячей воды, подаваемой в жилой дом Волгограда. Об этом порталу «VOLGOGRADRU» сообщили пресс-службе ведомства.

Так, температура горячей воды по проспекту им. В. И. Ленина составляет 54 градуса С, при норме от 60 до 75 градусов С., чем создается угроза загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые активно размножаются при температуре ниже 60 градусов С.

Центральным районным судом г. Волгограда в отношении юридического лица ООО «Концессия водоснабжения» назначено административное наказание в пределах санкции статьи 6.5. КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь