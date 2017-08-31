В Волгограде ООО «Концессия водоснабжения» нарушало требование санитарных норм

В ходе административного расследования Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было установлено, что ООО «Концессия водоснабжения», осуществляющее деятельность по поставке горячей воды в жилой дом по проспекту им. В. И. Ленина, нарушало требования санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Не соблюдалась температура горячей воды, подаваемой в жилой дом Волгограда. Об этом порталу «VOLGOGRADRU» сообщили пресс-службе ведомства.

Так, температура горячей воды по проспекту им. В. И. Ленина составляет 54 градуса С, при норме от 60 до 75 градусов С., чем создается угроза загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые активно размножаются при температуре ниже 60 градусов С.