Эдхам Акбулатов посетил производство компании Sumitec International

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов посетил производство сибирского филиала компании Sumitec International и пообщался с членами японской делегации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мэр ознакомился с современными технологическими процессами предприятия и его учебными проектами.

Отмечается, что в Красноярске работают более 57 тысяч малых и средних предприятий, формирующих и внедряющих передовые промышленные технологии. Красноярск находится ближе многих городов России к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, что дает возможность активно развивать экономический потенциал города, налаживая и расширяя сотрудничество в области металлургии, энергетики и машиностроения.

Пример такого сотрудничества в Красноярске — взаимодействие с производственной базой сибирского филиала японской компании Sumitec International, где работает более 200 человек. Компания производит технику для открытых карьерных работ, и подъемно-транспортное оборудование для Красноярского края, Забайкалья, Иркутской области, Хакасии, Тывы и Бурятии.

«Традиционными партнерами нашей компании являются предприятия, занятые в строительстве, в нефтегазовой и дорожной сферах, а также предприятия угольной, золоторудной промышленности. В этом плане Красноярск с его потенциалом и работой на территории края ведущих российских добывающих компаний является для нас одним из стратегических регионов» Йошихиро Ширатори генеральный директор Sumitec International

По словам директора сибирского филиала компании Сергея Зыкова, с 2015 года предприятие проводит программу по повышению квалификации инженерных специалистов для сотрудников компаний «Полюс», «РУСАЛ». Вскоре совместно с СФУ здесь будут готовить будущих технических специалистов.

«Сибирь — это огромные ресурсы, которые требуют применения тяжелой техники при освоении месторождений. Если говорить о Красноярском крае, то только одного угля на разрезах “Березовский”, “Бородинский”, “Назаровский” добывается 40 млн тонн ежегодно. В настоящее время крупное месторождение угля разрабатывается на Диксоне. Безусловно, нам необходимо применять для освоения этих ресурсов самые передовые мировые технологии, но не менее важно развивать сотрудничество с вузами Красноярска и края, готовить инженерно-технических кадры. Рассчитываю, что работа в этом направлении будет продолжаться, и в красноярских учреждениях высшего и среднего специального образования появятся новые методики подготовки высококвалифицированных специалистов».

Также мэр Красноярска отметил, что эффективность экономики города напрямую зависит от появления в Красноярске подобных инновационных производств.